Hàng chục người đổ xô đi tìm bé trai 3 tuổi trong đêm

Sáng 20/8, thông tin từ UBND phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn có vụ việc một bé trai đi lạc và may mắn được tìm thấy tại một khu rẫy vắng.

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/8, chị H., trú tại phường Buôn Hồ đang làm việc trong nhà, còn con trai nhỏ 3 tuổi chơi trước cửa. Sau đó, chị đi ra kiểm tra và hoảng hốt không thấy con trai đâu nên đi tìm.

Cơ quan chức năng và người dân tích cực tìm kiếm cháu bé mất tích (Ảnh: Quyền Nguyễn).

Chị H. cũng đã báo tin nhờ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng hàng xóm đi tìm. Ngoài ra, người thân cháu bé còn đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm cháu bé.

Hàng chục người đã chia thành nhiều khu vực để tìm kiếm cháu bé ở khu phố, các hồ nước, các khu vực vắng vẻ.

Đến 21h cùng ngày, người dân cùng cơ quan chức năng phát hiện cháu bé đang đứng một mình trong rẫy cà phê vắng vẻ, tối mịt, cách nhà chị H. khoảng 2km.

Gia đình vỡ òa khi tìm thấy cháu bé (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảnh khắc tìm thấy con trai, chị H. đã òa khóc nức nở vì vui mừng và gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng, người dân đã nhiệt tình hỗ trợ.

“Tôi không hiểu vì sao con tôi lại đi được quãng đường xa vậy. Khi hỏi thì con nói tự đi tìm mẹ. Nếu không có mọi người giúp đỡ tôi không biết làm thế nào để tìm thấy con", chị H. vui mừng nói.