Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm khoảng 6 người đang uống bia trong quán thì một người bất ngờ đổ gục xuống. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 19h ngày 8/9.

Khoảnh khắc người đàn ông đổ gục trong quán (Ảnh cắt từ clip).

Ngay khi thấy bạn gục xuống, những người trong nhóm cuống cuồng chạy đến hỗ trợ, áp dụng nhiều cách khác nhau để cứu nạn nhân.

Sau khi được đăng tải, clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người cho rằng nạn nhân có thể bị đột quỵ.

Theo tìm hiểu, clip gây chú ý trên mạng xã hội ghi lại sự việc xảy ra ở xã Nghĩa Mai, tỉnh Nghệ An.

Sáng 10/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai, xác nhận sự việc xảy ra tại địa phương.

Nam thanh niên cởi trần ngồi với nhóm bạn trước khi đổ gục (Ảnh chụp màn hình).

Theo ông Hào, chiều 8/9, sau khi tham gia đá bóng qua lưới, một nhóm người đến quán bia trên địa bàn. Khi ngồi vào bàn được một lát, trong lúc chuẩn bị uống, một người bất ngờ ngã gục xuống, đúng như hình ảnh được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Những người có mặt đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Tuy nhiên, dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

"Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình", ông Nguyễn Song Hào nói.