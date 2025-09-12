Bộ Chính trị: “Chuyển một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý”

Đây là một trong những giải pháp đột phá của giai đoạn tới nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, được đề cập tại Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành.

Bộ Chính trị ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, song cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều bất cập, thách thức.

Trong đó, Bộ Chính trị đánh giá y tế cơ sở chưa cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, việc khám sàng lọc để phát hiện sớm bệnh tật cho người dân chưa được triển khai rộng rãi, chưa tạo được niềm tin cho người bệnh, dẫn đến tình trạng khám, chữa bệnh vượt cấp, kể cả với những bệnh lý thông thường, gây quá tải ở tuyến trên.

Người dân chờ điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ cũng chưa đủ mạnh để huy động các nguồn lực cho phát triển y tế.

Bộ Chính trị đặt mục tiêu tới năm 2030, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Chính trị đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và trước hết cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị ngành Y tế, tạo môi trường quản trị minh bạch và trách nhiệm giải trình gắn với cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền triệt để.

Để nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, Bộ Y tế yêu cầu sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm liên kết, hỗ trợ kịp thời giữa các cấp chuyên môn của hệ thống y tế.

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, nhiệm vụ cần tập trung là tiếp tục sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý, Bộ Y tế quản lý một số bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, điều phối phòng, chống dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm họa, an ninh y tế.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả y tế cơ sở, Bộ Chính trị nêu rõ trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã; bổ sung bác sĩ cơ hữu tại trạm y tế cấp xã, đến năm 2030 có đủ bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ. Mỗi trạm y tế cấp xã được đầu tư đủ thiết bị y tế cơ bản theo quy định.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình (Ảnh: Đức Văn).

Đặc biệt, Bộ Chính trị định hướng phát triển y tế chuyên sâu đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế; thúc đẩy liên kết giữa bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm phát triển y học công nghệ cao, chuyên sâu; tập trung phát triển một số trung tâm y tế chuyên sâu chất lượng cao ngang tầm khu vực, quốc tế để thu hút, phát triển du lịch chữa bệnh tại Việt Nam, giảm tình trạng người dân ra nước ngoài chữa bệnh.

“Ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài, đội ngũ trí thức, chuyên gia có chất lượng cao trong lĩnh vực y tế từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư và làm việc; đưa sinh viên giỏi, cán bộ y tế đi đào tạo chuyên sâu ở các nước có thế mạnh, kinh phí được chi trả từ các chương trình học bổng”, Bộ Chính trị nêu rõ.

Mặt khác, theo Bộ Chính trị, cần cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm an toàn, giảm áp lực cho nhân viên y tế; đổi mới cách thức quản lý cung ứng dịch vụ y tế.

Ngoài ra, Bộ Chính trị yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số y tế toàn diện; vận hành hiệu quả sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử; kết nối đồng bộ, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời.

Trong nghị quyết này, Bộ Chính trị khuyến khích phát triển các bệnh viện tư nhân có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm quốc gia phát triển; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư của tư nhân, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.