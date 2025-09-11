Một phường ở TPHCM gặp khó vì lao động bỏ phố về quê

Báo cáo tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 11/9, ông Nguyễn Văn Khuôn, Phó chủ tịch UBND phường Tam Bình, cho biết, số lượng người lao động trên địa bàn phường giảm đáng kể trong thời gian vừa qua, khiến tình hình phát triển của địa phương gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Khuôn, Phó chủ tịch UBND phường Tam Bình, phát biểu tại buổi họp báo chiều 11/9 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Nguyễn Văn Khuôn, tại Khu chế xuất Linh Trung II có khoảng 40% công nhân đã rời đi, còn tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Chiểu và một số khu vực khác, tỷ lệ này lên đến 60%.

Phó chủ tịch UBND phường Tam Bình cho biết, sau đại dịch Covid-19, KCX Linh Trung II bị gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, doanh nghiệp không có đơn hàng mới nên phải thu hẹp sản xuất, giảm quy mô. Tại KCN Bình Chiểu, KCN Sóng Thần, nhiều công ty di dời đi nơi khác; đồng thời, việc các địa phương khác xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Ông Nguyễn Văn Khuôn cho rằng, tình trạng công nhân rời thành phố về quê đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội phường Tam Bình, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, phát triển và thu nhập của người dân.

Để khắc phục tình trạng này, UBND phường Tam Bình đã triển khai khẩn một số giải pháp như: Tuyên truyền người dân cải thiện, nâng cấp các phòng trọ, giảm giá phòng trọ, tạo mọi điều kiện để thu hút người dân đến thuê.

Cùng với đó, địa phương đã vận động các chủ nhà trọ chuyển đổi ngành nghề, bỏ các nhà trọ trong dự án quy hoạch để làm bãi xe container, kho chứa hàng...

Phường Tam Bình sẽ tạo điều kiện để con em của người lao động được học trong các trường tốt, để người lao động an tâm gắn bó với địa phương. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng làm việc với các đơn vị cung ứng việc làm, đề nghị miễn phí cho các trường hợp cần giới thiệu việc làm và khi có những việc làm tốt hơn chính quyền sẽ liên hệ lại để giới thiệu cho người lao động

Giải pháp khác mà phường Tam Bình hướng đến là kêu gọi đầu tư, mở rộng đầu tư, thu hút doanh nghiệp đến với phường.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nói thêm về tình trạng này, ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, thừa nhận, thời gian qua, có sự dịch chuyển lao động từ TPHCM về các tỉnh thành khác, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19.

Tình trạng này đã gây ảnh hưởng đến nguồn lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.

Theo Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, đây cũng là một tín hiệu tốt, cho thấy các địa phương trên cả nước đã có sự phát triển kinh tế đồng đều.

“Hiện nay, các tỉnh thành khác có nền kinh tế phát triển, người lao động trở về quê hương và họ có việc làm, có thu nhập. Việc này trước mắt sẽ tạo ra sự thiếu hụt lao động cho TPHCM, nhưng về lâu dài sẽ là một tín hiệu tốt. Các doanh nghiệp tại TPHCM sẽ phải tái cơ cấu, ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hạn chế thấp nhất các ngành nghề thâm dụng lao động”, ông Phạm Văn Tuyên nói.

Trước thực trạng trên, thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp, kết nối với thị trường lao động giữa các tỉnh thành để thu hút nguồn lao động, đặc biệt là nguồn lao động có chất lượng cao.

Đồng thời, TPHCM cũng đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đưa ra các chiến lược việc làm năm 2025 tầm nhìn 2030, xây dựng hệ sinh thái đồng bộ về trường học, giao thông, y tế.

Để giữ chân người lao động, TPHCM sẽ phối hợp với doanh nghiệp tiến hành đào tạo, nâng cao tay nghề của người lao động, và ban hành các chính sách để phát triển nguồn nhân lực.