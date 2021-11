Hải Phòng: Điều chuyển công tác trưởng Công an quận Đồ Sơn

Dân trí Trưởng Công an quận Đồ Sơn Trần Tiến Quang vừa được điều động về làm Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng.

Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Đặng Thế Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an quận Đồ Sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng 16/11, Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi lễ.

Buổi lễ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 17 đơn vị, gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng Công an một số quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Trong đó công bố quyết định điều động đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố.

Thượng tá Đặng Thế Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an quận Đồ Sơn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thành phố đã tiến hành trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các Phòng nghiệp vụ Công an thành phố và Công an huyện đảo Bạch Long Vỹ. Các quyết định còn lại sẽ được triển khai tại Công an các địa phương.

Theo Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, công tác điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, ghi nhận năng lực, trình độ, phẩm chất của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này nhanh chóng sắp xếp, bắt tay vào công việc tại đơn vị mới; đề nghị Công an các đơn vị, địa phương có cán bộ điều động, bổ nhiệm tạo điều kiện, giúp đỡ các đồng chí được điều động, bổ nhiệm triển khai hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng trong ngày Ban giám đốc Công an thành phố triển khai các quyết định đối với Trưởng Công an các quận, huyện.

