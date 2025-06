Hải Dương chuẩn bị vận hành thử 12 xã, phường mới từ ngày 15/6

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm chính quyền tại các đơn vị hành chính cấp xã mới. Đây là bước triển khai tiếp theo trong quá trình sắp xếp lại các xã, phường trên địa bàn tỉnh theo chủ trương chung của Trung ương.

Cuộc họp có sự tham dự của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo sở ngành liên quan, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phòng chuyên môn. Các nội dung được tập trung thảo luận gồm phương án sắp xếp trụ sở, xử lý tài sản công, kế hoạch chuyển giao trang thiết bị, xác định tổ chức bộ máy và biên chế, cải tạo cơ sở vật chất, cũng như việc cấp đổi con dấu cho các đơn vị hành chính mới.

UBND tỉnh dự kiến chọn 12 xã, phường mới để vận hành thử nghiệm từ ngày 15/6 gồm: Đường An (Bình Giang), Nguyễn Lương Bằng (Thanh Miện), Tân An (Ninh Giang), Tân Kỳ (Tứ Kỳ), Gia Phúc (Gia Lộc), Thạch Khôi (TP Hải Dương), Mao Điền (Cẩm Giàng), An Phú (Nam Sách), Lê Đại Hành (TP Chí Linh), Nhị Chiểu (thị xã Kinh Môn, thay phường Trần Liễu), Kim Thành (Kim Thành) và Hà Bắc (Thanh Hà).

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu mỗi xã, phường mới chỉ bố trí một trụ sở chính và một cơ sở làm việc thứ hai, trong đó ưu tiên đặt bộ phận phục vụ hành chính công tại vị trí thuận tiện cho người dân đến làm việc.

Sở Tài chính được giao nghiên cứu phương án mua sắm, xác định nguồn kinh phí phù hợp, đảm bảo đúng quy định, tránh lãng phí và tiêu cực trong quá trình thực hiện. Cơ quan này cũng phải hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý tài sản công trước ngày 15/6; thẩm định và trình UBND tỉnh xong trước ngày 25/6; hướng dẫn việc bàn giao xong trước ngày 30/6.

Sở Tài chính chủ trì lập danh mục trang thiết bị, phương tiện thiết yếu cho UBND cấp xã mới hoạt động ngay khi kiện toàn, đồng thời tổng hợp, đề xuất bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị còn thiếu cho toàn bộ 64 xã, phường mới, hoàn thành trước ngày 15/6. Bên cạnh đó, Sở này cũng được giao tham mưu phương án giao dự toán ngân sách để các xã, phường chủ động triển khai nhiệm vụ từ ngày 1/7.

Về bố trí trụ sở công an cấp xã, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Công an tỉnh và UBND cấp huyện khảo sát, đánh giá các trụ sở hiện có và các trụ sở dôi dư để lựa chọn địa điểm phù hợp với quy mô, công năng.

Sở Nội vụ được giao căn cứ hướng dẫn của Trung ương để sớm ban hành văn bản tạm thời về chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã mới, đồng thời hướng dẫn việc bàn giao, lưu trữ hồ sơ và gắn biển tên trụ sở làm việc của 64 đơn vị hành chính đảm bảo đồng bộ, đúng quy định.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ hướng dẫn sửa chữa, bảo trì các hạng mục như trung tâm phục vụ hành chính công, phòng họp, hội trường và phòng làm việc để sẵn sàng cho việc vận hành.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, đề xuất danh mục trang thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) để thiết lập hệ thống quản lý văn bản điều hành, hội nghị truyền hình và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính. Các xã vận hành thử phải hoàn thành trước ngày 15/6, các xã còn lại xong trước 30/6.

Công an tỉnh thực hiện thủ tục cấp mới và thu hồi con dấu cho chính quyền cấp xã và các đơn vị liên quan, đảm bảo sẵn sàng hoạt động từ ngày 1/7. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu, công bố công khai các thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng các quy trình điện tử để đảm bảo thực hiện đồng bộ trên toàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa 64 trụ sở làm việc, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng CNTT. Trong đó, 12 xã, phường dự kiến vận hành thử phải hoàn thành trước ngày 14/6; các đơn vị còn lại hoàn thành trước ngày 25/6.

Việc vận hành thử các xã, phường mới là bước chuẩn bị quan trọng để chính quyền cấp xã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, đảm bảo bộ máy sau sắp xếp hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và phát triển địa phương.