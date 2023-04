Hà Nội: Xe khách nhởn nhơ chạy như "rùa bò" quanh bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình

Xe khách chạy 5 - 10km/h để đón, trả khách và nhận hàng

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời gian gần đây tình trạng xe khách chạy như "rùa bò", ngang nhiên dừng, đỗ đón trả khách quanh các bến xe lớn của Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình,... thường xuyên diễn ra gây mất trật tự an toàn giao thông. Mặc dù các lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý, nhưng chỉ như "bắt cóc bỏ đĩa".

Tại khu vực bến xe Mỹ Đình, sau khi xuất bến nhiều chuyến xe chạy tuyến Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Yên Bái, Hà Nội - Phú Thọ, Hà Nội - Tuyên Quang,… di chuyển với tốc độ từ 5 - 10km/h trên đường Phạm Hùng (đoạn trước cổng bến xe Mỹ Đình đến chân cầu Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm) để đón khách.

Sau khi xuất bến, 2 xe khách tuyến Mỹ Đình - Bắc Giang đi song song nhau với tốc độ "rùa bò" để bắt khách, nhận hàng gây mất trật tự an toàn giao thông (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong khi đó, tại khu vực bến xe Giáp Bát, các xe chạy tuyến Giáp Bát - Nam Định, Giáp Bát - Ninh Bình, Giáp Bát - Thái Bình,... di chuyển khá chậm dọc đường Giải Phóng qua bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai) ra đường cao tốc để nhận hàng, đón khách. Vào giờ cao điểm buổi chiều, khi các xe khách dừng khoảng 10 - 20 giây để bắt khách khiến cả tuyến đường ùn ứ.

Ông Phạm Quang Hợp (đối diện bến xe Mỹ Đình) cho biết tình trạng xe khách chạy với tốc độ "rùa bò" diễn ra phổ biến nhất từ 16 - 17h.

Khi có sự xuất hiện của cảnh sát giao thông (CSGT) và thanh tra giao thông (TTGT) thì các xe đi nhanh, đúng tốc độ, phần đường quy định nhưng lực lượng chức năng đi khuất thì tình trạng này lại tái diễn vi phạm.

Xe khách tuyến Bắc Giang - Mỹ Đình dừng ngay điểm quay đầu cách bến xe Mỹ Đình khoảng 200m để nhận hàng, đón khách (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Ngày nào cũng vậy, cứ ra khỏi bến là các xe chạy mạn Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang,... lại đi như "rùa bò" để bắt khách", ông Hợp nói.

Trách nhiệm của TTGT, CSGT

Theo Đội trưởng đội Thanh tra giao thông vận tải (GTVT) quận Nam Từ Liêm Hoàng Ngọc Đức, hàng ngày đơn vị đều có phương án, kế hoạch kiểm tra, xử lý đối với các xe dừng, đỗ để bắt khách dọc đường, xe dù, bến cóc,...

Chuẩn bị đến đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp cùng Cảnh sát 113 Công an quận Nam Từ Liêm, Đội CSGT số 6 để kiểm tra, xử lý các xe chạy "rùa bò" bắt khách.

Xe khách chạy tuyến Thái Bình - Giáp Bát nhởn nhơ di chuyển tốc độ "rùa bò" trên đường Giải Phóng rồi dừng đối diện cổng bến xe Giáp Bát để bắt khách (Ảnh: Nguyễn Hải)

Theo ông Đức, lực lượng TTGT tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trực tiếp còn đối với CSGT có thể tuần tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ như ghi hình để xử phạt gián tiếp.

"Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 chúng tôi sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng ra quân xử lý triệt để các tình trạng vi phạm", ông Đức nhấn mạnh.

Còn ông Ngô Quốc Cường, Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai khẳng định, thời gian qua đơn vị vẫn tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các xe khách chạy tốc độ "rùa bò", dừng, đỗ dọc đường để đón khách, nhận hàng sai quy định.

Xe khách nối đuôi nhau di chuyển tốc độ "rùa bò" từ đường Kim Đồng ra đường Giải Phóng (Ảnh: Nguyễn Hải)

Theo Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6 hiện đơn vị đang tập chung xử lý các xe khách vi phạm như chạy tốc độ chậm để bắt khách, test ma túy đối với các tài xế,...

Ông Chinh thừa nhận việc xử lý các xe đi tốc độ "rùa bò" gặp nhiều khó khăn, bởi khi vắng bóng lực lượng chức năng lại tái diễn vi phạm.

Thông tin từ Giám đốc bến xe Mỹ Đình Lý Trường Sơn, hiện ban lãnh đạo đơn vị đã làm việc với công an khu vực, TTGT, CSGT để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong bến và trước cổng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tại đường Hồ Tùng Mậu (đoạn qua Trường Đại học Thương Mại) sinh viên, người dân thường đứng ở đây bắt xe đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa,... nên xe khách khi lưu thông qua đây thường đi với tốc độ "rùa bò" (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bến xe Mỹ Đình đang triển khai ký cam kết đối với các lái, phụ xe khi hoạt động trên bến trong dịp nghỉ lễ sắp tới phải thực hiện nghiêm túc luật giao thông đường bộ, không được bắt khách quá số ghế quy định, không được tăng giá vé sai quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên xe.

Đối với các nhân viên tại bến tăng cường công tác kiểm tra phương tiện đảm bảo các xe phải đủ điều kiện mới được vào bến để xếp khách, đăng tài và xuất bến.

"Từ ngày 28 - 29/4 và 2 - 3/5 lượng khách đến bến Mỹ Đình sẽ tăng cao khoảng 300% so với ngày thường", ông Sơn nhận định.

Về vấn đề các xe khách sau khi xuất bến đi với tốc độ "rùa bò", xe dù, bến cóc ông Sơn cho biết do CSGT, TTGT kiểm tra, xử lý.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Thắng, Đoàn luật sư TP Hà Nội, để tình trạng xe khách chạy "rùa bò", ngang nhiên đón, trả khách diễn ra ở khu vực bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Hà Nội, trách nhiệm thuộc về lực lượng TTGT, CSGT phụ trách khu vực. Nếu các lực lượng này xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm thì tình trạng trên mới giảm, không tái diễn.