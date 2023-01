Hà Nội: Tuyệt đối không để karaoke, bar hoạt động "chui"

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Lê Hồng Sơn tại Hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai kế hoạch tổng rà soát, điều tra về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn Hà Nội.

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hợp).

Lãnh đạo địa phương có thể bị truy cứu hình sự nếu để xảy ra cháy nổ

Ông Lê Hồng Sơn biểu dương và đánh giá cao Công an TP Hà Nội đã quyết liệt trong công tác tham mưu cho TP chỉ đạo triển khai thực hiện đợt tổng rà soát, kiểm tra; chỉ trong 2 tháng, các đơn vị đã hoàn thành trước thời hạn quy định 100% chỉ tiêu. Đồng thời quyết liệt, mạnh mẽ trong việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo về PCCC đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

Thời gian tới, ông Sơn đề nghị các đơn vị bám sát chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ. Nhân rộng các mô hình về PCCC đã thí điểm triển khai có hiệu quả trong năm qua và tập trung xây dựng lực lượng dân phòng cả về lực lượng và trang bị phương tiện để đáp ứng yêu cầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được giao khẩn trương triển khai lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa về PCCC và CNCH đối với học sinh các cấp bậc học trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tăng cường phối hợp với Công an Hà Nội trong công tác tuyên truyền về PCCC đến người dân trên địa bàn thông qua mạng xã hội Zalo, tin nhắn SMS, hệ thống loa phát thanh tại các phường, xã, thị trấn.

"Sở Xây dựng Hà Nội tham mưu UBND TP có biện pháp xử lý đối với các công trình xây dựng không phép, trái phép theo lĩnh vực xây dựng không đảm bảo an toàn PCCC. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tham mưu UBND TP có biện pháp xử lý đối với các công trình xây dựng không phép, trái phép theo lĩnh vực tài nguyên môi trường không đảm bảo an toàn PCCC", thông báo truyền đạt kết luận của ông Lê Hồng Sơn nêu rõ.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND cấp huyện phải ký cam kết bằng văn bản với UBND TP Hà Nội về số lượng, danh sách cơ sở, khu dân cư trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Chủ tịch UBND cấp xã phải ký cam kết với UBND cấp huyện về số lượng, danh sách cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý. Địa bàn nào để sót, lọt cơ sở mà không đưa vào diện quản lý thuộc thẩm quyền UBND cấp xã quản lý theo Nghị định 136 của Chính phủ sẽ xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã. Trường hợp để xảy ra cháy, nổ, có thể truy cứu trách nhiệm về hình sự theo quy định.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội đề nghị có hình thức kiểm điểm đối với Chủ tịch UBND cấp xã không chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước tại địa phương; không tổ chức chữa cháy, CNCH giai đoạn ban đầu khi xảy ra cháy, nổ trên địa bàn...

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để cơ sở karaoke, bar, vũ trường hoạt động "chui", "lén lút" (Ảnh minh họa: A.N).

Giám sát việc đình chỉ, dừng hoạt động với karaoke, vũ trường

Đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, ông Lê Hồng Sơn yêu cầu phải nghiêm túc tổ chức thực hiện giám sát việc chấp hành các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ và yêu cầu dừng hoạt động của các cơ quan chức năng; tuyệt đối không để cơ sở hoạt động "chui", lén lút.

Về mục tiêu, năm 2023 ít nhất 30% cơ sở khắc phục xong các tồn tại về PCCC; năm 2024 ít nhất 70% cơ sở khắc phục xong các tồn tại về PCCC. Đến năm 2025 thì 100% cơ sở trên địa bàn Hà Nội hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về PCCC.

Ngoài ra, để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công các dự án, công trình xây dựng, Phó chủ tịch thường trực Lê Hồng Sơn giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội, Công an TP Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thi công có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, xây dựng.

Phải lắp đặt các biển cảnh báo, biển cấm và có biện pháp bảo vệ, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực đang thi công. Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.