Hà Nội kỷ luật nhiều cán bộ, 6 người đang bị tạm giam

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2025.

Theo Hà Nội, 6 tháng đầu năm, công tác phòng chống tham nhũng được UBND thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và toàn diện trong bối cảnh thực hiện các quy định, kết luận của Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội cho biết qua công tác tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị, chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại các đơn vị liên quan đến tham nhũng.

Một số cán bộ UBND các phường Thanh Trì, Hoàng Liệt và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị (quận Hoàng Mai cũ) bị bắt về hành vi nhận hối lộ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm trong cơ quan, đơn vị, theo báo cáo của Hà Nội, có 24 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật hành chính về hành vi tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, 2 trường hợp bị khiển trách, 5 trường hợp bị cảnh cáo, 17 trường hợp bị buộc thôi việc.

Theo Hà Nội, trong 24 trường hợp này có 17 trường hợp bị xử lý kỷ luật Đảng. Trong đó khai trừ 14 trường hợp, cảnh cáo 3 trường hợp.

Bên cạnh đó, Hà Nội cho biết có 6 trường hợp đang bị tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, chưa xem xét xử lý kỷ luật.

Theo báo cáo của Hà Nội, Công an thành phố đã thụ lý 102 vụ với 184 bị can, trong đó kỳ trước chuyển sang 66 vụ 90 bị can, điều tra bổ sung 4 vụ 32 bị can, phục hồi điều tra 1 vụ 1 bị can, đổi tội danh 1 vụ 1 bị can, án khởi tố mới trong kỳ là 30 vụ với 60 bị can.

Công an TP Hà Nội đã xử lý 70 vụ với 148 bị can, trong đó tạm đình chỉ 5 vụ 7 bị can, đình chỉ 1 vụ 2 bị can, đổi tội danh 3 vụ 3 bị can và kết thúc điều tra, điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp 61 vụ 136 bị can. Công an thành phố đang điều tra 35 vụ 39 bị can.

Theo báo cáo của Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã thụ lý 96 vụ với 257 bị can gồm 17 vụ cũ với 86 bị can, 73 vụ mới với 161 bị can, 6 vụ tòa trả hồ sơ với 10 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã giải quyết 93 vụ với 253 bị can và đang giải quyết 3 vụ 4 bị can.