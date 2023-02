Hà Nội: Gỡ vướng cho các cơ sở kinh doanh karaoke

Ngày 23/2, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị đánh giá thực trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Ông Lê Hồng Sơn giao Văn phòng UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp Công an Hà Nội và các sở, ngành tham mưu thành phố có văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Công an về giải pháp, cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke, đặc biệt quan tâm các cơ sở kinh doanh karaoke đã đưa vào hoạt động từ trước khi quy chuẩn Việt Nam (QCVN) số 06:2022 do Bộ Xây dựng ban hành có hiệu lực, đang trong diện chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thông báo yêu cầu dừng hoạt động.

Công an TP Hà Nội căn cứ các nội dung tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở để rà soát, phân nhóm, đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể cho từng nhóm.

Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke ở Hà Nội (Ảnh minh họa: L.B).

Đặc biệt, lãnh đạo Hà Nội giao công an tổ chức hội nghị, gặp gỡ để hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh karaoke trên địa bàn khắc phục, đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc toàn diện về các lĩnh vực văn hóa, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy… cho hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý.

Khi có ý kiến của các bộ, ngành cấp trên, UBND TP Hà Nội tiếp tục thông báo để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố biết và cùng thực hiện.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 1.538 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Đến nay, lực lượng chức năng đã ban hành 571 quyết định tạm đình chỉ, 568 quyết định đình chỉ hoạt động quán karaoke, bar, vũ trường không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn…

Cách đây vài ngày, cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh karaoke ở Hà Nội đã có đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các đơn vị liên quan về tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Các doanh nghiệp cho biết, từ năm 2017 đến nay, các hộ kinh doanh karaoke vẫn hoạt động và đoàn kiểm tra định kỳ kết luận đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tuy nhiên, từ sau đợt kiểm tra ngày 8/10/2022, rất nhiều cơ sở phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động do không đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy.

"Sau khi nhận biên bản kiểm tra, các cơ sở hầu như không biết phải sửa chữa ra sao, dùng vật liệu gì mới đúng quy định mới của pháp luật? Chưa kể, các đoàn kiểm tra đều áp các cơ sở phải sửa chữa theo thông tư mới nhất", nhóm doanh nghiệp nêu hàng loạt vấn đề trong văn bản "cầu cứu".