Hà Nội: Giải tán đám đông hàng trăm người chen nhau chờ xét nghiệm Covid-19

Dân trí UBND phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) đã chỉ đạo công an phường và lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xét nghiệm trước cửa Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế.

Lực lượng chức năng giải tán đám đông, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Liên quan đến tình trạng hàng trăm người chen chân chờ xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội, chiều 21/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Hải Bình - Chủ tịch UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có những thông tin phản hồi về sự việc.

Ông Bình cho hay, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí và đề nghị từ phía Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, phường Đại Kim đã chỉ đạo công an phường và các lực lượng chức năng phối hợp, để đảm bảo an ninh trật tự phía bên ngoài khu vực của viện, nơi hàng trăm người chen chúc đợi xét nghiệm.

Công an nhắc nhở người dân không tập trung đông người, đảm bảo nguyên tắc 5K.

Lực lượng chức năng phường Đại Kim dán thông báo, phát loa cảnh báo người dân việc tụ tập chen chúc.

"Phía bên trong khuôn viên của viện thì viện phải tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo giãn cách, an toàn theo quy định của bộ y tế. Còn phần phía bên ngoài mặt đường Nguyễn Xiển, đơn vị sẽ phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự", ông Bình nói.

Cũng theo ông Bình, để có biện pháp đảm bảo an toàn và trật tự tại khu vực chờ xét nghiệm Covid-19, phường Đại Kim thống nhất với viện về số lượng người được xét nghiệm, tiêm/ngày là bao nhiêu. Từ đó viện phải thông báo cho người dân được biết. Qua đó lấy làm căn cứ để người dân đến xét nghiệm và phường có phương án để đảm bảo trật tự, an toàn phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, hình ảnh hàng trăm người đội nắng chen chúc chờ đến lượt xét nghiệm Covid-19 trưa 21/7 khiến nhiều người ngao ngán (Ảnh: Trần Thanh).

"Viện phải kiểm soát được số lượng phiếu phát ra cho người dân và phải có thông báo rõ ràng để dân được biết. Còn một ngày năng lực xét nghiệm là 300 người, nhưng lại có tới 500-600 người đến thì cũng không hiệu quả mà lại mất an toàn, mất trật tự an ninh. Quan điểm là ai đến trước thì sẽ được lấy phiếu trước", ông Bình nói.

Để có phương án cụ thể tránh lặp lại sự việc hàng trăm người chen chúc đợi xét nghiệm, theo ông Bình, ngay trong chiều nay, 21/7, phường đã kiểm soát việc người có phiếu và người không có phiếu đến xét nghiệm. Từ đó giải tán đám đông tụ tập, gây mất an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chiều nay, không còn tình trạng người dân tụ tập để đợi xét nghiệm.

Theo ghi nhận, để đảm bảo giãn khoảng cách phòng chống dịch ngay từ đầu giờ chiều 21/7, lực lượng Công an phường Đại Kim, Công an quận Hoàng Mai cùng lực lượng bảo vệ Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế đã căng dây, phát số thứ tự cho những trường hợp đến trước. Công an đã phân thành hai hàng, liên tục phát loa mọi người giãn khoảng cách 2 m.

Cảnh hàng trăm người chen nhau chờ xét nghiệm Covid-19 trưa ngày 21/7.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sáng ngày 21/7, hàng trăm người chen nhau trước cửa Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế (Hà Nội) để vào xét nghiệm Covid-19 nhằm lấy "giấy thông hành" khi đi đến các tỉnh, thành.

Đến giờ nghỉ trưa, khi Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế đã đóng cửa, đoàn người lên tới hàng trăm người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để được xét nghiệm.

Trần Thanh