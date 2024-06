Hà Nội: Dàn siêu xe diễn tập sẵn sàng đón Tổng thống Nga Putin

Sáng 19/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, kế hoạch diễn tập bắt đầu từ 7h cùng ngày, khoảng 30 môtô Honda Goldwing 2023, cùng đoàn ô tô bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin được triển khai diễn tập, di chuyển từ sân bay Nội Bài về các điểm sẽ diễn ra các hoạt động đón, tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đoàn mô tô Honda Goldwing 2023 làm nhiệm vụ diễn tập dẫn đoàn sáng nay (Ảnh: Hoàng Ngọc).

Theo lộ trình, đội dẫn đoàn xuất phát từ sân bay Nội Bài đi qua đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân rồi tiến vào trung tâm thành phố.

Đội dẫn đoàn xuất phát từ sân bay Nội Bài đi qua đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân rồi tiến vào trung tâm thành phố (Ảnh; Hoàng Ngọc).

Đội dẫn đoàn triển khai theo hình mũi tên gồm 3 xe đi trước, 4 xe đi sau. Tốp 3 xe trước làm nhiệm vụ mở đường, dừng các xe đi qua giao lộ. Còn các xe sau sẽ "khóa đuôi", không cho các phương tiện khác xâm nhập vào đoàn.

Tại buổi diễn tập, các siêu xe bảo vệ Tổng thống Nga cũng xuất hiện trên đường phố Hà Nội.

Đoàn siêu xe bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay (Ảnh: Hoàng Ngọc).

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trong các ngày 19 và 20/6, trên địa bàn sẽ diễn ra các hoạt động đón đoàn khách quốc tế sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Các siêu xe bảo vệ Tổng thống Nga cũng xuất hiện trên đường phố Hà Nội (Ảnh: Hoàng Ngọc).

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ đoàn khách quốc tế, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Đoàn siêu xe diễn tập di chuyển từ sân bay Nội Bài về nội thành Hà Nội (Ảnh: Hoàng Ngọc).

Từ 7h ngày 19/6 đến 22h ngày 20/6 tạm cấm đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định) trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Đoàn siêu xe di chuyển qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Ngọc).

Hạn chế đối với ô tô cá nhân, xe máy hoạt động trên các tuyến đường giao thông thuộc địa bàn các quận, huyện như Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.