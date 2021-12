Hà Nội chống dịch Covid-19 thành công hay không?

Dân trí Đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết, nhiều mục tiêu của TP Hà Nội trong thời gian chống dịch đều đã đạt được, có thể trả lời cho câu hỏi "Hà Nội có chống dịch thành công không?".

Cần chuyển đổi nhanh sau "hậu Covid-19" để phát triển

Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu tiếp tục thảo luận về các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2022…

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (tổ đại biểu quận Hoàng Mai) phát biểu thảo luận sáng 8/12 (Ảnh: Xuân Hải).

Theo đại biểu Nguyễn Minh Đức (tổ đại biểu Hoàng Mai), trong thời gian qua có rất nhiều ý kiến đặt ra vấn đề Hà Nội có chống dịch thành công không? Ông cho rằng, mục tiêu lớn nhất của chống dịch là tỷ lệ nhiễm, tử vong thấp; đồng thời chống dịch nhưng không làm gián đoạn, đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống người dân và những mục tiêu này của TP Hà Nội đều đã đạt được trong thời gian qua.

Đa số người dân, dư luận đều ghi nhận sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị của thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

"Thay mặt cử tri quận Hoàng Mai, chúng tôi ghi nhận những quyết sách đi trước một bước của thành phố. Có thể khẳng định công tác chống dịch của thành phố là thành công" - đại biểu Nguyễn Minh Đức khẳng định.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức cũng đặt vấn đề thành phố cần phải chuyển đổi nhanh sau "hậu Covid-19". Bởi lẽ, trong 2 năm qua, dịch bệnh đã thay đổi rất nhiều thói quen sinh hoạt của người dân, cách vận hành của doanh nghiệp, của xã hội. Vì thế, thành phố cần phải quan tâm đặc biệt đến thực hiện chủ trương của Chính phủ kinh tế số, chuyển đổi số. Trong đó, phải quan tâm đến nguồn lực và nhân lực.

Cùng chung quan điểm về thành tích phòng chống dịch của thành phố, đại biểu Nguyễn Lan Hương (tổ đại biểu Quốc Oai) bày tỏ sự nhất trí và đánh giá cao nỗ lực của thành phố, được thể hiện trong báo cáo giải trình của UBND TP Hà Nội, của các ban. "Công dân Thủ đô may mắn khi kiểm soát dịch thành công" - bà Hương nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Xuân Hải).

Cần có chế tài mạnh để giải quyết tín dụng đen

Cũng tại phiên thảo luận sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP (tổ đại biểu Cầu Giấy) đã góp ý về báo cáo của UBND TP trong việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội.

Thiếu tướng Tùng khẳng định, trong năm 2021, lực lượng công an thực hiện nhiều nhiệm vụ kép như bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội của Trung ương, thành phố và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, lãnh đạo thành phố giao.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố cũng thần tốc triển khai cao điểm thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân gắn chip; là một đơn vị đứng đầu, đi đầu, tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ, thành phố giao, Công an thành phố đều hoàn thành, có chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu được giao như: tiếp nhận, giải quyết 100% tin báo tố giác tội phạm; giảm 10,7% phạm pháp hình sự (chỉ tiêu giao 5%); điều tra khám phá 87% thường án (chỉ tiêu 75%); điều tra khám phá 98 % án nghiêm trọng (chỉ tiêu 90%); 100% án đặc biệt nghiêm trọng được khám phá.

"Tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em, dâm ô có tăng so cùng kỳ năm trước, còn tội phạm giết người giảm 33%, tội phạm tín dụng đen cũng giảm" - ông Tùng cho hay.

Về tình hình tội phạm trong giai đoạn mới, Thiếu tướng Tùng cho biết, Bộ Công an đã có phương án và Công an thành phố đã có kế hoạch sẽ nghiên cứu tội phạm trong dịch và sau dịch, riêng thời gian từ ngày 15/12-15/2 sẽ ra cao điểm trấn áp tội phạm xã hội.

Tiếp đó, ông Tùng đã kiến nghị một số nội dung, trong đó UBND TP cần có chế tài mạnh thì mới giải quyết được vấn đề tín dụng đen. "Nhiều đơn vị vi phạm nhưng đề nghị thu hồi giấy phép vẫn khó" - Thiếu tướng Tùng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đại biểu này cũng tiếp tục đề xuất UBND TP về việc cần thiết phải lắp đặt hệ thống camera an ninh trong thành phố. Bởi lẽ, việc lắp hệ thống camera không chỉ giúp đảm bảo an ninh trật tự mà còn phục vụ tốt cho các công tác chỉ đạo điều hành khác trên địa bàn.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP diễn ra vào ngày 7/12, UBND TP Hà Nội đã có báo cáo giải trình, tiếp thu 40 ý kiến trực tiếp tại các tổ.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 14.546 ca trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 5.604 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 8.942 ca. Trong ngày 7/12, trên địa bàn Hà Nội phát hiện thêm 600 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 202 ca cộng đồng.

Nguyễn Trường