Dân trí Bị công an tại chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ yêu cầu ra ngoài vì không có thẻ ra vào chợ, cặp vợ chồng ở phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) đứng đôi co, thách thức, gây rối, livestream tại chốt kiểm dịch.

Hà Nội: Cặp vợ chồng gây rối đòi "thông chốt" kiểm dịch Yên Phụ khai gì?

Các cán bộ công an phường Yên Phụ (Tây Hồ) tiến hành lấy lời khai của cặp vợ chồng gây rối, đòi thông chốt kiểm dịch Yên Phụ.

Ngày 29/7, Công an phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đang lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đối với vợ chồng N. V. N. (SN 1971), Đ. K. H. (SN 1975) cùng tạm trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình.

Đối tượng N. V. N. (SN 1971) tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng 18h ngày 28/7, tổ công tác làm nhiệm vụ chốt phòng chống Covid-19 tại đầu ngõ 108 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, đối tượng N. và H. đi xe máy SH BKS 29 C1.888.48 đỗ trên lối vào của chốt và yêu cầu được đi vào bên trong ngõ 108 Nghi Tàm thăm mẹ nuôi. Tuy nhiên, hai đối tượng không xuất trình được thẻ đi chợ, không có lý do chính đáng theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 17 của TP Hà Nội, nên tổ công tác ko cho N. và H. đi vào.

Khi cán bộ công an tại chốt kiểm dịch liên tục yêu cầu họ ra ngoài, không được vào trong chợ, đối tượng N. đã có thái độ không hài lòng. Anh này khăng khăng có đầy đủ giấy tờ, bị từ chối nhiều lần, người này tỏ ra kích động, bảo vợ rút điện thoại ra phát trực tiếp lên mạng.

Sau khi không được lực lượng chức năng cho vào chợ, hai người trên đã có hành vi lăng mạ, chống đối, gây rối ầm ĩ tại chốt kiểm dịch.

Trước hành vi này, tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Đối tượng Đ. K. H. (SN 1975) tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, ban đầu hai đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm. Trên thực tế họ nói vào thăm mẹ nuôi nhưng không chứng minh được và cũng không có giấy tờ đầy đủ để vào chợ như đã tự nhận, chỉ có duy nhất thẻ căn cước mang theo trong người. Vụ việc đang được công an phường Yên Phụ phối hợp với Công an quận Tây Hồ lập hồ sơ xử lý về hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

Được biết, đối tượng N. có 4 tiền án, tiền sự, trong đó 3 tiền án tội trộm cắp tài sản, và 1 tiền án liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền sự gây rối trật tự công cộng.

Đỗ Quân