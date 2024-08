Hà Nội: 20 người ở chung cư hạng sang bị "tung" số điện thoại lên web sex

Bà T.T.T.T (38 tuổi, trú tại chung cư 6th Element, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) và nhiều cư dân đang sinh sống tại chung cư 6th Element vừa đồng loạt gửi đơn tới Công an quận Tây Hồ, Công an phường Xuân La và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đề nghị điều tra, làm rõ sự việc nhiều cư dân cùng tòa nhà bị tung số điện thoại lên web đen, web sex.

Những ngày qua, nhóm cư dân này liên tục bị gọi điện, nhắn tin quấy nhiễu từ nhiều số điện thoại lạ "gạ gẫm".

"Sự việc khiến cư dân chúng tôi vô cùng hoang mang, lo sợ vì bị ảnh hưởng tới cuộc sống, cũng như an toàn tính mạng. Chúng tôi đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ kẻ tung tin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sự an toàn của chúng tôi", bà T. đại diện cho các cư dân nêu ý kiến.

Những người dân bị tung số điện thoại lên web đen liên tục bị các số điện thoại lạ nhắn tin, gọi điện quấy nhiễu. Sự việc được sao chụp gửi tới công an (Ảnh: T.T.T.T).

Đáng chú ý, theo bà T., những cư dân bị tung số điện thoại lên web đen đều trong nhóm "vênh quan điểm", có nhiều ý kiến đề nghị minh bạch bảng kê chi tiêu các khoản thu chi, sử dụng quỹ bảo trì của tòa nhà 6th Element thời gian qua.

Suốt thời gian dài, tại chung cư 6th Element xảy ra một số xung đột, tranh cãi giữa cư dân với ban quản lý tòa nhà, một số đối tượng "lạ mặt từ bên ngoài", khiến người dân nhiều lần gửi đơn, gọi điện thoại "cầu cứu" lực lượng công an. Từ năm 2021, Dân trí đã phản ánh về sự việc.

Nhiều cư dân tại chung cư 6th Element, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội bị tung số điện thoại cá nhân lên web sex. Chung cư hạng sang này đang có giá giao dịch trên thị trường hơn 80 triệu đồng/m2 (Ảnh: BĐS).

Kèm theo nội dung tố giác, bà T. và các cư dân đã thông tin chi tiết các số điện thoại, chủ căn hộ tại tòa nhà 6th Element bị đăng số điện thoại lên web sex dẫn tới nhiều đối tượng lạ gọi điện, nhắn tin gây phiền hà.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Công an phường Xuân La, Công an quận Tây Hồ đã vào cuộc

20 cư dân tòa nhà 6th Element bị tung số điện thoại cá nhân lên web sex đã được mời tới trụ sở Công an phường Xuân La làm việc, bàn giao các chứng cứ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 16/8, phóng viên Dân trí liên hệ với đại diện Ban quản trị chung cư 6th Element nhưng chưa nhận được phản hồi.

Đại diện quản lý tòa nhà xác nhận đã tới cơ quan công an để trao đổi, cung cấp các thông tin liên quan đến phản ánh của cư dân. Đối với khúc mắc, phản ánh của cư dân về những khoản phí dịch vụ tại 6th Element diễn ra suốt nhiều năm qua, vị đại diện quản lý tòa nhà nói đó là những "vấn đề vẫn chưa tìm được tiếng nói chung".