Giải cứu cháu bé ở một mình trong căn hộ xảy ra hỏa hoạn

Chiều 4/7, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội) cho hay, lực lượng PCCC Công an quận Hoàng Mai và Công an quận Hai Bà Trưng vừa giải cứu một cháu bé khỏi đám cháy tại căn hộ chung cư.

Lực lượng chức năng đưa cháu bé ra khỏi căn hộ bị cháy.

Bé trai được giải cứu, đưa ra ngoài an toàn, thay quần áo, sơ cứu vết bỏng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Giải cứu cháu bé khỏi đám cháy chung cư (Video: Cơ quan công an cung cấp).

Theo đó, khoảng 13h45 chiều cùng ngày 4/7, lực lượng PCCC nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 20 chung cư New Horizon City (địa chỉ số 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai).

Ngay khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC - Công an quận Hai Bà Trưng xuất 2 xe chữa cháy, Đội Cảnh sát PCCC - Công an quận Hoàng Mai xuất 3 xe chữa cháy, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua trinh sát, lực lượng PCCC xác định, căn hộ xảy cháy nằm trên tầng 20 của tòa chung cư, có diện tích khoảng 90m2, đám cháy bùng phát tại phòng ngủ rộng khoảng 18m2. Thời điểm xảy cháy, trong căn hộ có một mình cháu Lê H. (SN 2006) ở nhà.

Nhiều vật dụng trong căn hộ bị hư hỏng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước tình thế cấp thiết, một mặt các chiến sĩ PCCC tổ chức dập lửa; mặt khác, một số chiến sĩ đeo mặt nạ phòng độc tiến vào giải cứu, đưa cháu Lê H. ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 14h15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cháu Lê H. bị bỏng nhẹ. Đám cháy khiến nhiều vật dụng trong nhà như tủ quần áo, bàn ghế, tivi, điều hòa… hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang tiếp tục được làm rõ.