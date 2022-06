Hà Nội: Giải cứu đôi vợ chồng cùng 2 con nhỏ khỏi đám cháy lúc nửa đêm

Cảnh sát phá cửa cuốn để dập lửa (Ảnh: CTV).

Khoảng 1h30 ngày 26/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận được tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy 114 về hỏa hoạn tại số nhà 51, ngõ 43 Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã xuất một xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy; Trung tâm chỉ huy điều động thêm 2 xe chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy và 2 xe chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm chi viện.

Thang chuyên dụng được bắc lên tầng 3 để cứu người mắc kẹt (Ảnh: CTV).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, đám cháy xảy ra tại tầng một của ngôi nhà 5 tầng. Tầng một có diện tích khoảng 90m2, được gia đình anh Đào Hải Hưng cho một người phụ nữ thuê để kinh doanh tạp hóa.

Qua trinh sát, lực lượng PCCC phát hiện vợ chồng anh Hưng cùng 2 con gái (một bé gái 4 tuổi và một bé gái 3 tháng tuổi) mắc kẹt tại tầng 3. Lực lượng chức năng đã triển khai thang chuyên dụng tiếp cận khu vực tầng 3, đưa gia đình anh Hưng xuống tầng 1 an toàn.

Cảnh hoang tàn tại tầng một của ngôi nhà sau đám cháy (Ảnh: CTV).

Sau khoảng thời gian nỗ lực dập lửa, đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.