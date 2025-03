Giải cứu bà bầu ngất xỉu giữa "biển người" tại lễ hội ánh sáng

Sáng 13/3, ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk xác nhận, lễ hội ánh sáng nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, diễn ra vào tối 12/3 đã thu hút khoảng 100.000 người tham dự.

"Trước khi diễn ra chương trình, ban tổ chức nhận định sẽ có rất đông người dân tham dự sự kiện này nên đã tính toán các phương án để đảm bảo an toàn cho người tham gia. Lễ hội được người dân rất hưởng ứng, tham gia rất nhiệt tình", ông Đại chia sẻ.

"Biển người" tham gia lễ hội ánh sáng tại thành phố Buôn Ma Thuột (Ảnh: Ban tổ chức lễ hội).

Trong đêm diễn ra lễ hội ánh sáng, khi các ca sĩ biểu diễn, dòng người đổ xô hướng về sân khấu ngày một đông, khiến một phụ nữ mang thai bị kẹt giữa dòng người rồi ngất xỉu.

Trước sự việc, người thân của phụ nữ này cố gắng tìm cách len lỏi giữa "biển người" để đưa nạn nhân ra ngoài nhưng việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập tức bế người phụ nữ mang thai di chuyển qua đám đông, nỗ lực đưa ra ngoài để đưa đi cấp cứu.

Chiến sĩ công an bế người phụ nữ mang thai rời khỏi đám đông để đưa đi cấp cứu (Ảnh: Phương Nguyễn).

Đại úy Vũ Thái Đắc, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk - người trực tiếp giải cứu người phụ nữ - cho biết, với sự hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát cơ động mở đường giữa đám đông, anh cố gắng bế người phụ nữ ra ngoài càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn.

Sau đó, người phụ nữ được đưa lên xe chuyên dụng đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám.

Các tuyến đường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột đều ách tắc trong đêm diễn ra Lễ hội ánh sáng (Ảnh: Thúy Diễm).

Lễ hội ánh sáng được trình diễn với 500 máy bay không người lái và sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như AMEE, Quang Hùng Master D, Hoa hậu H'Hen Niê…, thu hút sự quan tâm, tham gia của người dân và du khách.

Ngay trong đêm diễn ra lễ hội, các tuyến đường xung quanh Quảng trường 10-3 thành phố Buôn Ma Thuột (nơi diễn ra lễ hội ánh sáng) đều chật kín người, tình trạng kẹt xe kéo dài. Nhiều người tham gia lễ hội bất ngờ trước "biển người" chưa từng có tại phố núi.