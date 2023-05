Gần 1.300 người diễn tập giải cứu nạn nhân bị kẹt trong hầm Thủ Thiêm

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp UBND TP tại đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) hướng từ quận 1 sang TP Thủ Đức.

Một chiến sĩ phun nước dập tắt đám cháy (Ảnh: PC07).

Tham gia diễn tập có 1.279 người từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM với 88 xe chữa cháy, xe thang, xe xử lý môi trường cháy, xe robot chữa cháy...

Theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, tình huống giả định xảy ra vào 10h cùng ngày, trong quá trình lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn (hướng từ quận 1 đi TP Thủ Đức), xe khách 30 chỗ bị tắt máy đột ngột.

Sau đó, xe tải 2,5 tấn chạy cùng làn phía sau mất lái tông thẳng vào đuôi xe khách, gây tai nạn liên hoàn. Ở phía sau, ôtô 4 chỗ cũng lái sang tông trực diện vào xe máy đang chạy cùng chiều làm đổ xe. Do nguyên liệu rò rỉ rồi gặp tia lửa đã gây bùng cháy xe máy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC ứng cứu dập lửa xe gặp nạn (Ảnh: PC07).

Sau đó, ôtô 4 chỗ lưu thông cùng chiều khác tiếp tục tông vào ôtô gặp nạn trước đó. Vụ va chạm khiến nhiều người đi xe máy phía sau phanh gấp cũng bị ngã.

Sự việc khiến khu vực này trở nên ùn tắc cục bộ. Bên trong đường hầm, kẹt xe gần 2km về hướng quận 1.

Còn sau cú va chạm mạnh giữa 2 ôtô khách và xe tải, làm phần đầu xe tải biến dạng, tài xế lái xe tải cùng 1 phụ xe bất tỉnh bên trong cabin, hàng hóa của xe tải bốc cháy dữ dội. Trong khi đó, 2 ôtô 4 chỗ thì tài xế bị thương, 1 trẻ em bị kẹt trong xe, gây hư hỏng xe máy và 5 người bị thương.

Chưa kể, nhiều người bị thương nên hoảng loạn, la hét chạy thoát thân. Nhận tin báo, Ban chỉ huy Phòng PC07 đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP Thủ Đức và Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu người bị mắc kẹt trên xe.

Thấy tình hình cháy phức tạp, PC07 đã điều động thêm lực lượng nhanh chóng đến hiện trường.

Hành khách trên xe được ứng cứu kịp thời sau khi xe gặp nạn (Ảnh: PC07).

Sự việc được báo lên Ban Giám đốc công an thành phố. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc công an thành phố, đề xuất huy động thêm Đội Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 1 nhanh chóng đến hiện trường để triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lúc này, Ban Giám đốc công an báo cáo UBND thành phố về thông tin vụ cháy, nổ, tai nạn và đề nghị xin chi viện lực lượng, phương tiện của các đơn vị Quân đội, Sở, ban, ngành… để phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, nguy cơ xảy ra cháy, nổ trong đường hầm giao thông luôn tiềm ẩn ở mức độ cao, hậu quả xảy ra thường đặc biệt nghiêm trọng và công tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng cực kỳ khó khăn.

Do đó, thành phố đã nhiều lần tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống tai nạn giao thông, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm từ đó hoàn thiện hơn nữa cơ chế vận hành, công tác phối hợp, chỉ huy khi có tai nạn, sự cố xảy ra.