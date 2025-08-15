Côn Đảo - hòn đảo hoang sơ với du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp

Đặc khu Côn Đảo sở hữu hệ sinh thái biển đảo phong phú với hơn 340 loài san hô, 1.300 loài sinh vật biển, là nơi duy nhất ở Việt Nam có rùa biển (vích) quý hiếm lên bờ đẻ trứng hằng năm. Vườn Quốc gia Côn Đảo, vịnh Đầm Tre và các bãi biển trắng như Bãi Nhát, Đầm Trầu là những điểm đến hấp dẫn dành cho du khách, đặc biệt là du khách đẳng cấp.

Côn Đảo là hòn đảo còn hoang sơ, có đủ tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng (Ảnh: Nam Anh).

Hướng đến phát triển du lịch xanh

Những năm gần đây, Côn Đảo trở thành điểm đến lý tưởng của du khách đam mê khám phá thiên nhiên, thích trải nghiệm các dịch vụ biển và muốn có một không gian nghỉ dưỡng, hoang sơ với nhiều dịch vụ đẳng cấp. Từ ngày 1/7, khi Côn Đảo trở thành đặc khu của TPHCM, với sự đầu tư, chính sách cùng sự liên kết của ngành du lịch trung tâm kinh tế TPHCM, hứa hẹn đặc khu Côn Đảo sẽ tiếp tục phát triển với những lợi thế, tiềm năng sẵn có.

Với việc đầu tư hạ tầng, nâng cấp dịch vụ, chuyển đổi kinh tế xanh, Côn Đảo đang dần nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định cam kết của Côn Đảo trong việc bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững. Minh chứng cho điều đó là đề án "Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" đã được triển khai, tập trung vào việc quản lý tài nguyên, giảm thiểu rác thải và bảo vệ hệ sinh thái.

Trước mắt, nhiều khách sạn đã áp dụng các biện pháp giảm rác thải nhựa, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh "đảo xanh, đảo thông minh"… Hiện nay, du khách đến với Côn Đảo ấn tượng với những con đường sạch và rợp bóng cây xanh.

Du khách đến Côn Đảo bằng tàu cao tốc từ TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Trong cuộc làm việc mới đây với UBND đặc khu Côn Đảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã giao Sở Tài chính TPHCM chủ trì, phối hợp với đặc khu Côn Đảo và các sở, ngành liên quan xây dựng chiến lược phát triển đặc khu Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 theo hướng bài bản, đúng tầm, phù hợp với tiềm năng và vị thế địa phương. Mục tiêu là đưa Côn Đảo trở thành một trong những điểm đến xanh, sạch, đẹp, là thiên đường nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, với hệ thống sinh thái trong lành - an bình - hạnh phúc, thiên nhiên còn nguyên sơ…

Về hạ tầng giao thông, ông Nguyễn Văn Được định hướng Côn Đảo cần phát triển giao thông xanh, làm hình mẫu cho TPHCM; triển khai các giải pháp giao thông thân thiện với môi trường, giảm phát thải, phù hợp với điều kiện và vùng ven biển.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao đặc khu Côn Đảo cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng sân bay, đáp ứng khai thác máy bay thân rộng và đường bay quốc tế; nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn nước và năng lượng bền vững phục vụ nhu cầu lâu dài của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên nghiên cứu, đầu tư hệ thống lọc nước biển quy mô phù hợp, phục vụ ổn định, lâu dài…

Hướng đến trung tâm nghỉ dưỡng đẳng cấp

Nằm ngoài khơi vùng biển Nam bộ, quần đảo Côn Đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, cách Vũng Tàu khoảng 185km, cách trung tâm TPHCM chừng 230km. Từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian” trong thời kỳ kháng chiến, nơi đây gắn liền với những cuộc đấu tranh kiên cường và sự hy sinh oanh liệt của bao chiến sĩ cách mạng. Ngày nay, Côn Đảo là điểm đến độc đáo, kết hợp giữa chiều sâu lịch sử và vẻ đẹp nguyên sơ, được ví như thiên đường nghỉ dưỡng, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Côn Đảo sở hữu những bãi tắm hoang sơ tuyệt đẹp với làn nước trong vắt, bờ cát trắng mịn, rừng nguyên sinh trù phú và hệ sinh thái đa dạng. Đến với Côn Đảo, ngoài nghỉ dưỡng trong các resort 5 sao đẳng cấp, du khách có thể trải nghiệm các dịch vụ biển hấp dẫn như lặn biển, dù lượn, cano, câu cá…

Du khách lặn biển Côn Đảo (Ảnh: Nam Anh).

Côn Đảo hiện có 249 hộ kinh doanh lưu trú. Trong đó, các dự án du lịch quy mô lớn đã và đang hoạt động như: Khu du lịch Resort Six senses đạt tiêu chuẩn 5 sao; khách sạn Sài Gòn - Côn Đảo, nhà nghỉ dưỡng công nhân lao động; khu du sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Việt Nga…

Là đặc khu duy nhất trực thuộc TPHCM, Côn Đảo được kỳ vọng trở thành khu kinh tế du lịch - dịch vụ chất lượng cao, kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa - lịch sử - tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Chủ tịch đặc khu Côn Đảo Phan Trọng Hiền cho biết: “Chúng tôi không chạy theo số lượng du khách mà chọn lọc. Mỗi dự án đều được thẩm định nghiêm ngặt về tác động môi trường. Người dân và doanh nghiệp phải cùng cam kết bảo vệ đảo”.

Ông Lê Anh Tú, Bí thư đặc khu Côn Đảo chia sẻ, theo định hướng, địa phương phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đặc biệt, bền vững và toàn diện gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ vững chủ quyền biển đảo. Do đó, Côn Đảo sẽ tập trung phát triển du lịch chất lượng cao, trở thành khu du lịch quốc gia với trọng tâm là du lịch sinh thái biển đảo, lịch sử - văn hóa và tâm linh, tạo sự khác biệt giữa các phân khu như: khu phố cổ kiến trúc Pháp, khu nghỉ dưỡng cao cấp, Bến Đầm, Đầm Trầu, Cỏ Ống và Vườn Quốc gia…

Địa phương sẽ ưu tiên nâng cấp sân bay Côn Đảo, phát triển cảng biển đủ điều kiện đón tàu quốc tế, xây dựng trung tâm logistics và đảm bảo hệ thống cấp điện, nước, xử lý chất thải đồng bộ. Tất cả đều tuân thủ nghiêm quy hoạch, bảo vệ di sản và cảnh quan tự nhiên.