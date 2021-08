Đứng trên thành cầu hút thuốc, người đàn ông ở Hà Nội ngã gãy tay chân

Dân trí Lãnh đạo UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, khi đang đứng lên thành cầu hút thuốc, ông C. bị chóng mặt và ngã từ trên cầu xuống đất, bị gãy tay chân.

Ông C. bị chóng mặt ngã từ trên cầu xuống đất, gãy chân, tay (Ảnh: Bảo Nam).

Tối 30/8, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh kèm thông tin một người đàn ông quyên sinh, nhảy từ thành cầu (đường vành đai 2, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) xuống đất tử vong.

Liên quan đến sự việc, tối cùng ngày, lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, không phải người đàn ông nhảy cầu tự tử mà đây là một vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng đưa ông C. đi cấp cứu tại Bệnh viện E (Ảnh: Bảo Nam).

Cụ thể, khoảng 18h40 ngày 30/8, ông Phạm Đức C. (SN 1969, ở ngõ 23 Xuân Thủy, Cầu Giấy), đi xe máy trên đường vành đai 2 (đoạn cuối phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình), rồi đứng trên thành cầu hút thuốc. Tuy nhiên, do bị chóng mặt nên ông C. ngã xuống đường dưới gầm cầu.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã gọi 115 đưa ông C. đi cấp cứu. Ông C. được xác định bị gãy chân phải và tay phải.

Văn Yên