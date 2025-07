Hơn 3/4 số trường công lập Hà Nội giảm điểm chuẩn vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2025.

Với số chỉ tiêu lớp 10 không chuyên tăng gần 5.000, điểm chuẩn năm nay giảm khá sâu, đặc biệt ở nhóm trường có tỷ lệ chọi dưới 1.

Thống kê từ số liệu điểm chuẩn của Sở GD&ĐT, 92 trường trong tổng số 115 trường giảm điểm chuẩn đầu vào, tương đương với 80%.

Mức giảm thấp nhất là 0,1 điểm/môn - tương đương giảm 0,3 điểm tổng. Mức giảm sâu nhất là 2,8 điểm/môn - tương đương giảm 8,4 điểm tổng. Đây là trường hợp của Trường THPT Thọ Xuân, trường có tỷ lệ chọi thấp nhất thành phố năm nay.

Nhiều trường giảm điểm chuẩn từ 3 điểm trở lên như Nguyễn Trãi (Ba Đình cũ), Nguyễn Trãi (Thường Tín cũ), Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất cũ), Vạn Xuân, Đa Phúc, Thượng Cát...

Những trường giảm từ 4 điểm trở lên so với năm 2024 có Thạch Bàn, Ứng Hoà A, Phúc Lợi.

Nhóm trường tăng điểm chuẩn có 11 trường. Trong số này, tăng mạnh nhất là Trường THPT Đoàn Kết với 2,17 điểm/môn - tương đương 6,51 điểm tổng.

Năm ngoái, trường Đoàn Kết có số nguyện vọng 1 đăng ký ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh, dẫn tới điểm chuẩn giảm hơn 16 điểm, vào top điểm chuẩn thấp nhất Hà Nội. Sở GD&ĐT Hà Nội sau đó đã quyết định cho trường được tuyển sinh tràn tuyến (tuyển trên toàn thành phố, thí sinh không cần đăng ký nguyện vọng trước đó).

Các trường còn lại có mức tăng nhẹ 0,3-1,2 điểm.

Trong số này, hai trường top đầu thành phố là Việt Đức và Kim Liên tăng khoảng 0,5 điểm so với năm 2024.

Có 13 trường gần như giữ nguyên điểm chuẩn (mức tăng hoặc giảm chỉ xấp xỉ 0,1 điểm).

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Thành Đông).

Năm nay Hà Nội tăng 2 trường chuyên nhưng tổng chỉ tiêu giảm đi 240, chỉ còn 2.730 chỉ tiêu với 78 lớp.

Lý do là hai trường Chu Văn An và Sơn Tây phải bỏ đi 14 lớp không chuyên. Riêng trường Sơn Tây phải bỏ lớp tiếng Pháp. Đồng thời, trường Chu Văn An và Hà Nội - Amsterdam bỏ đi 4 lớp song bằng tú tài.

Ngược lại, hệ đại trà có đến 75.670 chỉ tiêu, tăng 4.945 chỉ tiêu so với năm 2024 dù số trường không đổi, dừng ở con số 115 trường.