13 thủ khoa chuyên lớp 10, 11 em trúng tuyển THPT Hà Nội - Amsterdam

Hai thí sinh là thủ khoa còn lại trúng tuyển THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT chuyên Chu Văn An.

Danh sách 13 thủ khoa vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nội năm 2025 (Ảnh: M. Hà).

Hà Nội hiện có 4 trường chuyên: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Chu Văn An và THPT Sơn Tây. Mỗi trường có từ 9 đến 13 khối chuyên.

Năm nay, 4 trường chuyên của Hà Nội được giao 2.730 chỉ tiêu, 78 lớp. So với năm 2024, số lớp giảm đi 4 và số chỉ tiêu giảm đi 240.

Lý do là hai trường Chu Văn An và Sơn Tây phải bỏ đi 14 lớp không chuyên. Riêng trường Sơn Tây phải bỏ lớp tiếng Pháp. Đồng thời, Trường Chu Văn An và Hà Nội - Amsterdam bỏ đi 4 lớp song bằng tú tài.

Ngoài ra, Hà Nội còn có 4 trường chuyên thuộc các trường đại học. Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 trường chuyên gồm: Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên trực thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn trực thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; Trường THPT chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có 1 trường chuyên là Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Cách tuyển sinh vào 8 trường chuyên tại Hà Nội như sau:

Nhóm trường thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội thi chung một ngày, chung một đề trên toàn thành phố. Chỉ những thí sinh có hộ khẩu Hà Nội (hoặc cha mẹ, người giám hộ có hộ khẩu Hà Nội) mới được tham gia kỳ thi này.

Các thí sinh thi vào trường chuyên thuộc Sở phải dự kỳ thi chung vào lớp 10 công lập và thi thêm môn chuyên vào ngày tiếp theo sau kỳ thi chung.

Nhóm các trường chuyên thuộc trường đại học tổ chức kỳ thi riêng vào các ngày khác nhau, tạo điều kiện cho thí sinh có thể thi nhiều trường chuyên. Đối tượng tuyển sinh là học sinh trên toàn quốc.