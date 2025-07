Tài xế lái ô tô ngược chiều, đòi đánh người quay video ở TPHCM

Tối 2/7, Công an phường An Phú (TPHCM) xác minh vụ nam tài xế lái ô tô ngược chiều, hung hăng đòi đánh người khác.

Tài xế hạ kính, đòi đánh người quay video (Ảnh người dân cung cấp).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh một nam tài xế lái ô tô 7 chỗ biển số 61A-754.86 chạy ngược chiều. Phát hiện bị một người đi xe máy quay video, tài xế này đã hạ kính và văng tục, dùng tay đập về phía chiếc điện thoại của người dân đang quay phim.

Chưa dừng lại, tài xế lái ô tô chắn ngang đường rồi dừng xe đuổi đánh người quay phim.

Qua xác minh của Dân trí, vụ việc xảy ra lúc 10h25 cùng ngày trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TPHCM (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Anh T.V.C.C. (28 tuổi) xác nhận là chủ nhân video nói trên. Anh C. cho biết, khi bị tài xế đuổi đánh, anh C. tránh được và bỏ chạy nên không bị gì.

“Tài xế đánh tôi không được thì quay đầu xe đuổi theo tôi. Tôi cố ý muốn cho người này bám theo đến Công an phường Tân Đông Hiệp sẽ trình báo, nhưng phương tiện này đến ngã ba Cây Điệp (phường Tân Đông Hiệp) thì tài xế rẽ đi hướng khác”, anh C. kể.

Vụ việc đang được Công an phường An Phú phối hợp cùng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cũ) tiến hành xác minh, mời tài xế ô tô lên làm việc.