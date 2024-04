Đưa 2 cậu bé đạp xe "đi lạc" 500km về gia đình ở Lai Châu

Chiều 21/4, tại trụ sở Công an xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu), Tổ Công tác của Công an huyện Mai Châu đã bàn giao hai cháu "đi lạc" đến địa bàn cho gia đình và công an địa phương.

Công an huyện Mai Châu cho biết, hai cháu Sùng A L. và Lý A C., đều sinh năm 2009 và trú tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, được bàn giao cho gia đình an toàn, kịp thời.

Công an huyện Mai Châu bàn giao 2 cháu nhỏ cho gia đình và công an địa phương (Ảnh: Công an huyện Mai Châu).

"Xin được cảm ơn các cơ quan chức năng, công an các đơn vị, địa phương đã tích cực vào cuộc; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, cộng đồng mạng đã chia sẻ thông tin; cảm ơn tấm lòng hảo tâm của cộng đồng đã gửi cho các cháu quần áo, đồ dùng và thức ăn trong những ngày qua, góp phần giúp các cháu về được với gia đình", Công an huyện Mai Châu thông cáo.

Trước đó, ngày 18/4, một hộ dân huyện Mai Châu sinh sống ven quốc lộ 6 phát hiện 2 cháu dắt theo xe đạp và có biểu hiện đói, khát, mệt mỏi. Người dân đưa các cháu vào nhà tắm rửa, cắt tóc, thay quần áo và báo Công an huyện Mai Châu tới đón về trụ sở chăm sóc, tìm người thân cho hai cháu.

Thông qua báo chí, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng, đến đêm 19/4, Công an huyện Mai Châu đã liên lạc được với người thân, gia đình hai cháu.

Gia đình cho biết, hai cháu đã bỏ nhà đi từ ngày 29/3, đến thời điểm Công an huyện Mai Châu phát hiện đã đi được 21 ngày. Từ nơi thường trú đến nơi phát hiện hai cháu bé khoảng 500km.