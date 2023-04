Doanh nghiệp xây dựng trái phép, xâm hại Di sản thế giới Tràng An

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký văn bản giao UBND huyện Hoa Lư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với những vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/4.

Công trình xây dựng vi phạm của Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình xâm hại vùng lõi di sản thế giới Tràng An (Ảnh: NT).

Trước đó, qua công tác tuần tra, phối hợp kiểm tra, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch Ninh Bình) phát hiện Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình xây dựng hàng loạt công trình trái phép trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Di sản thế giới Tràng An, tại thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư).

Hồ sơ vi phạm nêu rõ: Tháng 11/2022, Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình xây dựng một nhà trong cụm nhà phục vụ bể bơi (ký hiệu số 10 trên bản vẽ tổng thể mặt bằng), sai vị trí so với bản vẽ mặt bằng tổng thể; có diện tích xây dựng lớn hơn 285m2 so với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp ngày 29/6/2022).

Bị lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng doanh nghiệp vẫn hoàn thiện dự án (Ảnh: NT).

Tháng 12/2022, Công ty tiếp tục cho xây dựng một nhà kích thước 5x3m, một nhà kích thước 5x9m, không có trong giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên đất dự án thuộc vùng lõi Di sản thế giới Tràng An.

Mới đây, ngày 23/3, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với UBND xã Ninh Hải kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình dừng ngay hoạt động xây dựng các công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng cảnh quan cho vùng lõi di sản, xong trước ngày 27/3.

Qua kiểm tra hiện trạng, Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình đã không chấp hành việc tháo dỡ công trình sai phép, xâm hại nghiêm trọng vùng lõi di sản; tiếp tục cho xây dựng để hoàn thiện các công trình vi phạm.

Các hạng mục xây dựng trái phép phá vỡ cảnh quan vùng lõi di sản thế giới (Ảnh: NT).

Đại diện Sở Du lịch Ninh Bình cho hay, Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình thi công các hạng mục sai vị trí, không có trong dự án, xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng; thi công một số hạng mục công trình đã hết thời hạn thi công, ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự xây dựng, làm thay đổi hiện trạng cảnh quan tự nhiên trong quần thể danh thắng Tràng An.

"Việc thi công của doanh nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng các quy định tại Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An" - đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh.