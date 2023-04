Doanh nghiệp than quy định phòng cháy chữa cháy như trên trời rơi xuống

Tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Thủ tướng với TPHCM, ngày 16/4, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá, TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước về kéo giảm số vụ cháy nổ trong 3 tháng đầu năm. Tuy nhiên, người dân, doanh nghiệp và dư luận thời gian qua đã nói nhiều về những bất cập trong các quy định phòng cháy chữa cháy.

Lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, các quy định, quy chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy là điều cần thiết. Để xây dựng các quy định, quy chuẩn này, cơ quan có thẩm quyền đã đối chiếu, so sánh với các nước phát triển và có sự điều chỉnh phù hợp với bối cảnh, trình độ, tình hình phát triển của Việt Nam.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Quốc hội).

"Các quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy liên ngành do nhiều bộ ngành khác liên quan xây dựng. Bộ Công an chỉ triển khai các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành. Chúng tôi cũng thường xuyên rà soát và kiến nghị điều chỉnh, thay đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã quá cũ, lạc hậu, gây khó cho doanh nghiệp", lãnh đạo Bộ Công an phân tích.

Thứ trưởng Bộ Công an dẫn chứng về tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 2622:1995 về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình, TCVN 4513:1988 về cấp nước của Bộ Xây dựng đều đã ban hành từ lâu. Bộ Công an dù nhiều lần kiến nghị nhưng chưa có thay đổi.

"Những quy định này áp vào như trên trời rơi xuống, doanh nghiệp than là phải. Các cơ quan cần tạo hành lang pháp lý phòng cháy chữa cháy phù hợp hơn và không tạo thành trở lực trong phát triển kinh tế", Trung tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ.

Buổi làm việc của Thủ tướng với Thành ủy TPHCM sáng 16/4 (Ảnh: VGP).

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ quan điểm, các quy định, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy vẫn là điều cần thiết phải áp dụng. Việc điều chỉnh, thay đổi cần dựa trên nguyên tắc không hạ thấp các tiêu chuẩn cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng người dân.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ, ngành cần xử lý ngay các bất cập về phòng cháy chữa cháy trong tuần tới.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát có trọng tâm, trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ đúng điều kiện, tiêu chuẩn của Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế.