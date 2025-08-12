Cứu 3 người trong vụ cháy nhà gần trường học ở TPHCM

Khoảng 10h30, đám cháy bùng phát từ căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Vườn Lài. Phát hiện hỏa hoạn, một số người dân tìm cách dập lửa, nhưng bất thành.

Vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Vườn Lài (Ảnh: Tuấn Hoàng).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Căn nhà xảy ra vụ cháy nằm gần một trường cao đẳng. Thời điểm xảy ra cháy, ba người trong căn nhà được người dân và lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.