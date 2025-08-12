Đang di dời hàng loạt cơ quan để làm quảng trường hơn 2ha sát hồ Gươm

Sáng 12/8, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều cơ quan thuộc diện giải phóng mặt bằng để làm quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã bắt đầu di chuyển đồ đạc để bàn giao cho cơ quan chức năng thực hiện dự án.

Sáng nay, tại trụ sở một số đơn vị như Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Hội Người mù TP Hà Nội, Trung tâm hội nghị TP Hà Nội..., nhiều nhân viên vận chuyển được thuê đóng gói, di chuyển đồ đạc đi nơi khác.

Bên cạnh một số cơ quan đã, đang di chuyển đồ đạc và chuyển trụ sở thì một số cơ quan trong diện di dời vẫn hoạt động bình thường.

Theo quy hoạch, quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ được tổ chức thành không gian công cộng, hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Nhân viên vận chuyển di chuyển đồ đạc tại trụ sở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Dự án cải tạo không gian phía Đông hồ Gươm rộng hơn 2ha chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công; giai đoạn 2 xây dựng 3 tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, theo mô hình TOD.

Thành phố đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tạo "làn xanh" đặc biệt cho dự án, bảo đảm không bị ngừng trệ bởi bất kỳ các khó khăn, vướng mắc thường gặp đối với một dự án đầu tư công, có sử dụng đất, thực hiện trong thời gian ngắn nhất.

Hà Nội giao UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) nay là phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư phân kỳ 1 của dự án này.

Trụ sở Hội Người mù TP Hà Nội đang di chuyển đồ đạc, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng thực hiện dự án (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Một số trụ sở cơ quan thuộc diện phải di dời gồm Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Chi cục Dân số Hà Nội, Hội Người mù Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Khách sạn Điện lực, Trụ sở tiếp công dân thành phố, Điện lực Hoàn Kiếm, Trụ sở Văn phòng Kho bạc Nhà nước...

Bên cạnh đó, dự án sẽ phải di dời hàng chục hộ dân trong khu vực. Thành phố cam kết thực hiện các cơ chế có lợi nhất cho người dân bị ảnh hưởng.

Một số cơ quan trong diện di dời vẫn hoạt động bình thường (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Bên cạnh khu vực phía Đông, phường Hoàn Kiếm cũng đang gấp rút cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, điểm nhấn là phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập". Khu vực này dự kiến sẽ làm quảng trường và xây dựng 3 tầng hầm...

Hồ Hoàn Kiếm là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12ha, chu vi 1,7km. Trước đây, hồ còn có các tên gọi là hồ Gươm, Lục Thủy (vì nước có màu xanh quanh năm), hồ Thủy Quân (dùng để duyệt thủy binh), hồ Tả Vọng và Hữu Vọng...