Đang chờ xét xử về tội trộm cắp tài sản lại tiếp tục đi trộm

Ngày 11/8, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt bị can đối với Nguyễn Văn Khanh (42 tuổi, trú tại xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 8/7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khu vực 1 đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Khanh về Tội trộm cắp tài sản. Khanh được xác định đã trộm một xe máy.

Nguyễn Văn Khanh không bị tạm giam nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án đã được đưa ra xét xử nhưng Khanh không có mặt tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử đã ra quyết định hoãn phiên tòa.

Sáng 31/7, Khanh phát hiện chiếc xe máy dựng trước cổng trường mầm non tại xã Ea Súp không có người trông coi nên đã lấy trộm.

Sau đó, Khanh cho một người đàn ông tên H. mượn chiếc xe này để lưu thông. Tuy nhiên, ông H. không may xảy ra tai nạn giao thông và bị cơ quan chức năng tạm giữ phương tiện.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Khanh là người đã trộm cắp chiếc xe máy nói trên.