Xem vụ đánh ghen, chủ trang "Hóng biến 47" bị tạt mắm tôm vào nhà

Ngày 10/8, thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một hộ dân bị người lạ tạt chất bẩn, mắm tôm vào cửa nhà.

Chị S. (30 tuổi), trú tại phường Buôn Ma Thuột - chủ trang Facebook "Hóng biến 47" đã trình báo cơ quan công an sau khi gia đình chị bị kẻ xấu tạt mắm tôm.

Người lạ tạt mắm tôm trước cửa nhà của chủ trang Facebook "Hóng biến 47" tại Đắk Lắk (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo chị S. vào sáng 10/8, khi thấy một vụ đánh ghen trên đường phố, chị có đứng lại để xem. Sau đó, bị người đàn ông lạ tiếp cận hỏi có quay, chụp video gì không và chị S. quả quyết chỉ đứng xem, không lưu lại hình ảnh nào.

Người đàn ông này đã chụp ảnh chị S. cùng biển số xe và đe doạ sẽ tìm đến tận nhà để đánh.

Sau khi tạt chất bẩn, mắm tôm kẻ lạ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 3h40 ngày 10/8, khi cả gia đình đang ngủ, chị S. ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ cửa trước nên vội kiểm tra, phát hiện cửa nhà bị kẻ xấu tạt chất bẩn, mắm tôm.

"Gia đình tôi đã trích xuất camera an ninh, phát hiện có một người lạ mặc đồ đen đã tạt những chất bẩn vào cửa nhà và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tôi đã gửi clip này cho cơ quan công an để phục vụ điều tra. Sự việc khiến gia đình tôi rất bất an, lo lắng", chị S. bày tỏ.

Chị S. là chủ trang "Hóng biến 47" với hàng ngàn người theo dõi trên mạng xã hội Facebook.