Đám cháy bùng phát tại phòng ngủ, một người phụ nữ tử vong

Ngày 17/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy nhà làm một phụ nữ tử vong.

“Ngọn lửa bùng phát từ phòng ngủ, được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và người dân nhanh chóng dập tắt, nhưng đáng tiếc một phụ nữ sống tại đây đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra”, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn cho hay.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Hải Anh).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào hơn 11h cùng ngày. Lúc này, lửa bùng phát trong phòng ngủ nhà ông B.C.C. (thuộc thôn 5, xã Ninh Sơn). Thời điểm cháy, trong nhà chỉ có bà G. (vợ ông C.).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy.

Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng ghi nhận bà G. đã tử vong. Được biết, bà G. bị bệnh, không thể tự đi lại.

Tại hiện trường, ngọn lửa thiêu rụi, làm hư hỏng nhiều đồ vật trong phòng ngủ của căn nhà.