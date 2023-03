Đại lộ hơn 4.000 tỷ đồng lớn nhất nghệ An

Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò với mức đầu tư 4.157 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Công trình do Sở Giao thông vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, được khởi công từ năm 2011.

Đây là tuyến đại lộ lớn nhất Nghệ An, có chiều dài 10,8km, mặt đường rộng 160m. Tuyến đại lộ đi qua 3 địa phương gồm thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò được xem là trục giao thông kết nối nhanh 2 khu vực đô thị là thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Đồng thời sẽ hình thành trục không gian kiến trúc, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Dự án 3, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An cho biết: Sau ngày khởi công được 3 năm, dự án triển khai được hơn 3km với kinh phí hơn 600 tỷ đồng thì phải dừng do thiếu vốn.

Hiện nay các nhà thầu đang ráo tiết thi công cho kịp tiến độ.

Năm 2017, dự án này tiếp tục được triển khai sau khi UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh quy mô nền đường từ 160m xuống 95m. Giai đoạn 1 của dự án có mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng; trong đó vốn trái phiếu Chính phủ 1.100 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Đến năm 2020, dự án cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng và làm xong 2 tuyến đường gom ở 2 bên để tránh tình trạng lấn chiếm phần đất đã được giải tỏa.

Đội ngũ của các đơn vị đang tích cực để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Công nhân đang hăng say làm việc trên đại lộ lớn nhất Nghệ An.

Tháng 7/2022, giai đoạn 2 của dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò tiếp tục được triển khai với kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng.

Theo tiến độ, giai đoạn 2 của dự án dự kiến hoàn thành sau 36 tháng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đang dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn.

Dự kiến khoảng tháng 5/2024, đại lộ này sẽ được đưa vào hoạt động.

"Hiện nay thời tiết đang thuận lợi, chúng tôi chia làm 3 ca thi công cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, công trình này đã hoàn thành 90%, dự kiến trong khoảng trung tuần tháng 5/2024 sẽ đi vào hoạt động", anh Đặng Xuân Mai - cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công trên tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò, cho biết.

"Đây là tuyến đại lộ lớn nhất tỉnh Nghệ An được hình thành với làn đường rộng, thông thoáng, đẹp như mơ. Cung đường này hoàn thành sẽ rút khoảng cách thành phố Vinh với thị xã biển Cửa Lò từ 15km trước đây xuống còn hơn 10km. Chúng tôi kỳ vọng, đây là công trình giao thông mang ý nghĩa lớn và hiện đại nhất hiện nay ở khu vực miền Trung", lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An chia sẻ.

Đây được kỳ vọng là đại lộ đẹp nhất Miền trung trong tương lai.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên công trường, các nhà thầu đang tập trung nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại, cùng một lượng lớn nhân lực nhằm đẩy nhanh tiến độ. Không khí thi công hối hả ngày đêm trên đại lộ lớn nhất Nghệ An.

Với quyết tâm của các nhà thầu, hy vọng tuyến đại lộ lớn nhất tỉnh Nghệ An sẽ sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, kết nối, thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.