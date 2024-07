Đà Nẵng chưa giải quyết xong sai phạm tại chung cư Mường Thanh

Ngày 3/7, đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri đại diện cho các cư dân sinh sống trong chung cư Mường Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) nêu ý kiến về các sai phạm tại chung cư này. Đà Nẵng đã có quyết định cưỡng chế để khôi phục công năng ban đầu cho các tầng có sai phạm.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri vào chiều 3/7 (Ảnh: A Núi).

Tuy nhiên, đã 5 năm trôi qua, chủ đầu tư mới chỉ tự tháo dỡ được 50% và xin giữ tầng 4 không phá dỡ, nhưng người dân không chấp nhận.

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, cho biết UBND quận Ngũ Hành Sơn đã có văn bản trả lời cư dân chung cư Mường Thanh.

Theo trả lời của UBND quận Ngũ Hành Sơn, chủ đầu tư đã mua lại và tự tháo dỡ xong 86/86 căn ở các tầng 2, 3, 5 và tầng 35.

Ngày 21/12/2023, Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn, đã gửi báo cáo đề nghị Sở Xây dựng Đà Nẵng xem xét chấp thuận hồ sơ thiết kế, điều chỉnh bổ sung công năng đối với tầng 4, tầng 41 và 42.

Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà nằm bên bờ biển Mỹ Khê (Ảnh: Hoài Sơn).

Chủ đầu tư cam kết sẽ nộp lại số lợi bất hợp pháp đối với số căn hộ sai phạm còn lại sau khi hồ sơ được chấp thuận.

Về các kiến nghị liên quan đến hư hỏng, xuống cấp tại một số vị trí của tòa nhà, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức kiểm tra thực tế tại chung cư Mường Thanh.

Qua kiểm tra, các vị trí vết nứt xuất hiện tại khe lún giữa hai khối của tòa nhà đã được đề nghị chủ đầu tư xử lý bổ sung nẹp chỉ tại vị trí khe lún.

Chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà tháo dỡ phần công trình vi phạm (Ảnh: Hoài Sơn).

Đối với các kiến nghị về tường bao nước thấm chảy, thấm dột, bong tróc và vỉa hè, chủ đầu tư đã xử lý tình trạng nước chảy tràn ra sàn bằng việc xây gờ bao thu gom nước tại các tầng B1, B2, cũng như sửa chữa vỉa hè.

Công an phường Mỹ An thường xuyên kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại đây, đã xử lý nhiều vụ việc vi phạm. UBND quận Ngũ Hành Sơn đã giao UBND phường, Công an phường Mỹ An tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại chung cư.

Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn, tòa nhà chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng nên cơ quan quản lý nhà nước chưa thực hiện được các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho người dân.