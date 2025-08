Lực lượng chức năng lội nước hỗ trợ người dân tại điểm ngập ở TPHCM

Tại điểm ngập, một căn phòng trọ cấp 4 bị sập tường, mực nước còn ngập sâu khoảng 0,5m. Nhiều đồ đạc, vật dụng của người dân bị hư hỏng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Theo ghi nhận, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy được huy động đến bơm rút nước. Các đơn vị liên quan có mặt hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp rác thải.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bơm rút nước tại điểm ngập (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, cho biết, bước đầu có khoảng 50 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngay sau khi nắm thông tin, phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, di dời người dân và tài sản ra vị trí an toàn.

"Đêm qua, phường đã chủ động bố trí nhà văn hóa cho người dân nghỉ ngơi, đồng thời chăm lo ăn uống. Chiều nay, phường sẽ có phương án hỗ trợ ban đầu cho người dân bị ảnh hưởng", Chủ tịch UBND phường Tam Bình cho hay.

Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình (thứ hai từ trái qua), có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố (Ảnh: Hoàng Hướng)

Về phương án lâu dài, để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND phường Tam Bình sẽ mời chủ nhà trọ lên cam kết không tiếp tục cho thuê. Đối với người thuê trọ, công an phường có nhiệm vụ tìm kiếm các khu trọ phù hợp, đảm bảo an toàn để người dân ổn định cuộc sống.

Cơn mưa tối 5/8 tại TPHCM có vũ lượng lớn nhất ở các địa phương thuộc Thủ Đức, Bình Dương cũ khiến ngập nước khắp nơi, kẹt xe kéo dài. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, lượng mưa đo được tại trạm Dĩ An là 69mm, Thuận An 59,2mm, Thủ Đức 53,4mm.