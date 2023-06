Cúp điện, bé trai mắc kẹt trong thang máy gia đình

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu một cháu bé mắc kẹt trong thang máy do sự cố về điện, ngày 3/6.

Lực lượng cứu hộ xử lý tình huống để giải cứu nạn nhân mắc kẹt bên trong thang máy (Ảnh: C. Minh).

Sáng cùng ngày, N.T.B.K. (11 tuổi) trú ở TP Vinh, về nhà cô ruột ở xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An chơi. Khi K. di chuyển bằng thang máy thì điện bị cúp khiến nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, Phòng PCCC&CNCH tỉnh chỉ đạo lực lượng đến hiện trường để giải cứu cháu bé. Do bị mắc kẹt một mình trong buồng tối, nóng bức khiến K. hoảng sợ.

K. được đưa ra an toàn sau thời gian bị mắc kẹt trong thang máy nóng bức (Ảnh: C. Minh).

Chỉ 15 phút kể từ khi được điều động đến hiện trường, lực lượng cứu hộ đã đưa được cháu bé ra ngoài an toàn, không làm hư hại thang máy.