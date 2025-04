Cùng địa phương tạo kỳ tích "xây tổ đón đại bàng"

Ngày 12/3, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An 3 (VSIP Nghệ An) có tổng vốn đầu tư 52,5 triệu USD đối với Tập đoàn Sembcorp (Singapore). Đây là dự án thứ 2 của tập đoàn này tại huyện Hưng Nguyên và là dự án thứ 3 ở Nghệ An.

Với nhiều chính sách thông thoáng và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, trong những năm gần đây, Nghệ An trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của cả nước.

Nếu năm 2020, thu hút FDI của địa phương này mới đạt 0,169 tỷ USD, đứng thứ 25 cả nước, thì đến năm 2022, đã vươn lên thứ 10 với 0,961 tỷ USD. Thứ hạng thu hút FDI của Nghệ An cải thiện 2 bậc vào năm 2023 và giữ vững vị trí thứ 8 cả trong năm 2024 với tổng vốn lần lượt là 1,6 và 1,74 tỷ USD. Các dự án FDI đến từ nhà đầu tư của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Úc, Mỹ...

Trong đó, các dự án của Tập đoàn Sembcorp chiếm tỉ lệ vốn cao trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương này. VSIP Nghệ An đầu tiên của Tập đoàn Sembcorp được xây dựng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên năm 2015. Đến nay, sau 1 thập kỷ xây dựng, khu công nghiệp này đang trở thành dự án trọng điểm với kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho phát triển công nghiệp của Nghệ An.

Việc các nhà đầu tư lớn lựa chọn Nghệ An, ngoài chính sách mang tính "rải thảm", lợi thế về lực lượng lao động hùng hậu, còn là sự ổn định về an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương này.

Với phương châm giữ vững an ninh trật tự để phát triển sản xuất, kinh doanh, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án; thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân và công nhân.

Bên cạnh phối hợp lực lượng bảo vệ khu công nghiệp, công an địa phương đẩy mạnh nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Với các biện pháp chủ động và đồng bộ, trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trong các khu công nghiệp và địa bàn giáp ranh khu công nghiệp tại Nghệ An cơ bản ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trung tá Ngô Chí Hoàn, Phó trưởng Công an xã Hưng Tây, cho biết, quá trình xây dựng, mở rộng VSIP Nghệ An, một số hộ dân không đồng tình với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sự việc kéo dài trong nhiều năm, gây nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư của tỉnh.

Lực lượng công an xã đã cùng chính quyền địa phương kiên trì giải thích, vận động để người dân hiểu và ủng hộ chủ trương của tỉnh.

Bên cạnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, công an xã tăng cường nắm tình hình, dự báo tình huống, kịp thời tham mưu phương án xử lý, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn và tiến độ của dự án. Đơn vị phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng, triển khai phương án bảo vệ thi công, xử lý nghiêm các trường hợp kích động, chống đối, quá khích.

Đến nay cơ bản người dân đồng thuận với chủ trương của tỉnh, hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp triển khai theo kế hoạch.

Tính đến đầu năm nay, đã có 55 dự án của 51 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 49.150 tỷ đồng đã được đầu tư vào VSIP Nghệ An. Trong đó, 34 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, tạo việc làm bước đầu cho khoảng 23.000 lao động.

Không chỉ làm thay đổi diện mạo xã thuần nông Hưng Tây, tạo việc làm cho người lao động địa phương, doanh nghiệp sở hữu khu công nghiệp này còn đóng góp hơn 1.260 tỷ đồng vào ngân sách của tỉnh Nghệ An trong năm 2024, trở thành doanh nghiệp nộp thuế cao thứ 2 của địa phương này.

Cuối năm 2023, UBND xã Nghi Đồng (Nghi Lộc, Nghệ An) hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 162ha đất cho chủ đầu tư để thực hiện giai đoạn 2 của dự án Khu công nghiệp WHA. Chỉ hơn 1 năm sau, xã Nghi Đồng đã mang dáng dấp mới khi hệ thống hạ tầng khu công nghiệp đã được hoàn thiện.

Theo ông Nguyễn Đình Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đồng, thời điểm này, đã có một nhà máy đóng chân trên địa bàn đã đi vào hoạt động, 2 nhà máy đang hoàn thiện.

Việc thu hút các doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp quy mô hàng chục nghìn lao động, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, an ninh khu công nghiệp và an ninh công nhân.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng Công an xã Nghi Đồng, cho biết, trong quá trình các nhà thầu triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cao điểm có tới trên 1.500 người lao động từ nhiều tỉnh, thành, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc tập trung trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm về trật tự xã hội, ma túy...

Chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, quản lý di biến động dân cư, an ninh trật tự tại công trường, các khu nhà trọ, lán trại công nhân được đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể.

Công an xã phối hợp Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các chủ nhà trọ thường xuyên kiểm tra việc đăng ký tạm trú, tuyên truyền quy định về Luật Cư trú tới người dân và người lao động. Cùng với nắm địa bàn, công an xã đã phát huy tốt phong trào tố giác tội phạm để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công nhân lao động.

Trong năm 2024, công an xã phá 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trong công nhân, bắt giữ 3 đối tượng.

Trong tương lai gần, các nhà máy trên địa bàn đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 70.000 công nhân vào làm việc. Áp lực quản lý cư trú, đảm bảo an ninh trật tự trong khu công nghiệp cũng như trên địa bàn xã của lực lượng công an sẽ nặng nề hơn. Tuy nhiên, theo Thiếu tá Cường, đây là nhóm lao động đã được sàng lọc qua công tác tuyển dụng của các doanh nghiệp, bên cạnh đó, công an xã cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và được bổ sung thêm quân số sau khi giải thể công an cấp huyện.

Với những điều kiện quan trọng này, Công an xã Nghi Đồng sẽ đảm trách tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu công nghiệp, an ninh công nhân, tạo điều kiện về sự an toàn, ổn định cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

Nếu như công tác đảm bảo an ninh công nghiệp, an ninh công nhân là nhiệm vụ có phần mới mẻ đối với xã Nghi Đồng, đây đã là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Công an xã Hưng Tây, kể từ khi VSIP Nghệ An đi vào hoạt động năm 2015.

Đại úy Võ Long Khánh, Trưởng Công an xã Hưng Tây, chia sẻ: "Nhiều năm liên tục, địa bàn không phát sinh trọng điểm, tụ điểm về tệ nạn xã hội, buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các vụ việc hình sự giảm sâu, trung bình mỗi năm xảy ra 10-14 vụ, giảm còn 1/3 so với trước đó.

100% vụ việc hình sự phát sinh trên địa bàn được công an xã phối hợp công an cấp trên xử lý kịp thời, các vụ việc an ninh trật tự cũng được tham mưu UBND xã giải quyết. Với nỗ lực của chính quyền địa phương, lực lượng công an và nhân dân, tháng 1 vừa qua xã Hưng Tây được đưa ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội".

Theo Đại úy Khánh, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự như trộm cắp tài sản và gây rối trật tự trong công nhân đang chiếm tỉ lệ lớn. Để ngăn ngừa tình trạng này, công an đã thực hiện quy chế ký kết với khu công nghiệp nhằm tăng cường công tác an ninh.

Trong những năm qua, đơn vị đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, trao đổi và xử lý thông tin liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, công an cũng đã xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn ở khu công nghiệp, đặc biệt là phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

Đến thời điểm này, các nhà máy thuộc VSIP Nghệ An có khoảng 20.000 công nhân, trong đó có gần 2.000 người nước ngoài. Có khoảng 6.000 công nhân đăng ký tạm trú tại địa phương này, kéo theo sự nở rộ của nhiều loại hình dịch vụ, cơ sở kinh doanh có điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội...

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu công nghiệp, Công an xã Hưng Tây phối hợp chặt chẽ với Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và lực lượng bảo vệ của khu công nghiệp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, công an xã cũng phối hợp các chủ cơ sở cho thuê nhà trọ để nắm chắc tình hình biến động của công nhân tạm trú trên địa bàn.

Đơn vị này thường xuyên phối hợp với lãnh đạo khu công nghiệp, các doanh nghiệp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến công nhân. Công an xã chủ động theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện và hóa giải các nguy cơ có thể dẫn tới bất ổn trong đội ngũ công nhân, lao động.

"Với phương châm phòng ngừa là chính, lực lượng công an chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp các cơ quan liên quan hóa giải mâu thuẫn trong quan hệ lao động.

Điều quan trọng nhất ở đây là phải đảm bảo sự thống nhất, hài hòa về quyền lợi giữa người lao động và doanh nghiệp, không để xảy ra điểm nóng, bất ổn, dẫn tới nguy cơ đối với an ninh công nhân, an ninh khu công nghiệp, từ đó góp phần tạo môi trường ổn định, bình yên để các doanh nghiệp sản xuất, phát triển", Trung tá Hoàn đúc kết.

