Trưởng Công an xã cứu cậu bé nơi bản nghèo thoát khỏi cảnh mù lòa

Tìm lại ánh sáng

Sáng sớm, cậu bé Vi Thiên Phú (SN 2015), cùng bố mẹ rời bản Khe Nà, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, vượt qua 30km đường rừng để đến trụ sở công an xã. Hôm nay, Phú sẽ xuống thành phố để tái khám.

Tại trụ sở, các cán bộ công an đã sẵn sàng đón Phú. Trung úy Lô Hữu Phúc, cán bộ Công an xã Châu Khê, được giao nhiệm vụ đưa đón Phú đi tái khám do Trung tá Nguyễn Viết Nguyên, Trưởng Công an xã, bận tham gia một cuộc họp trực tuyến.

Cậu bé Vi Thiên Phú tìm lại ánh sáng sau 2 cuộc phẫu thuật thay thủy tinh thể (Ảnh: Hoàng Lam).

Phú tươi cười, vui vẻ đáp lại sự quan tâm của các cô chú công an trước khi lên ô tô vượt chặng đường hơn 120km xuống thành phố Vinh. "Lên xe một lúc, cậu bé háo hức nhìn ra cửa sổ, liên tục khen nhà đẹp, xe đẹp khi ô tô lướt qua", Trung úy Phúc chia sẻ.

Niềm háo hức của Phú dễ hiểu, bởi suốt 10 năm qua, em phải sống trong cảnh nhìn mọi vật một cách mờ ảo. Chị Hà Thị Thu, mẹ Phú, kể rằng Phú sinh ra vốn bình thường, nhưng thường xuyên va vào bàn, ghế và hay bị ngã. Mỗi khi học bài, Phú phải cúi sát vở để viết, chữ to, chữ nhỏ xiêu vẹo.

Trung úy Lô Hữu Phúc đưa Phú và gia đình xuống thành phố tái khám (Ảnh: Hoàng Lam).

Thương Phú, các thầy cô giáo ở điểm trường Khe Bu, Trường Tiểu học xã Châu Khê đã quan tâm, hỗ trợ em trong học tập, sinh hoạt. Năm học 2024-2025, cô Nguyễn Thị Hòa nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 4A của Phú. Theo đánh giá của cô Hòa, Phú là học sinh ngoan, tiếp thu nhanh, nhưng thị lực kém, ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích học tập của em.

Đầu tháng 3, cô Hòa đưa Phú đến một bệnh viện ở trung tâm huyện kiểm tra mắt và bàng hoàng khi biết, cậu bé bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, thị lực một bên bằng 0, mắt còn lại 1/10.

"Tôi không nghĩ việc làm của mình được nhiều người quan tâm, chia sẻ trên mạng xã hội đến vậy. Tôi cố gắng tìm kiếm cơ hội giúp Phú nhìn thấy ánh sáng, bởi ngoài trách nhiệm của một người chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, tôi còn là một người cha...", Trung tá Nguyên chia sẻ.

Bác sĩ khuyên đưa cháu xuống tuyến tỉnh can thiệp sớm, tránh nguy cơ bị mù vĩnh viễn. Cô Hòa bàn với bố mẹ Phú nhưng chưa sắp xếp được thời gian, hơn nữa cũng chưa có tiền...

Trong lúc cô Hòa đang rối bời, bất ngờ gặp em trai trước cổng trường. Em trai cô Hòa, Trung tá Nguyễn Viết Nguyên, về nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Châu Khê từ đầu năm. Hai chị em công tác một địa phương, nhưng ít khi có cơ hội gặp gỡ, hơn nữa, mỗi người một nhiệm vụ, cũng không chia sẻ nhiều về công việc của nhau.

"Đứng nói chuyện với chị Hòa trước điểm trường, tôi để ý cậu bé khôi ngô, gương mặt sáng nhưng đi xiêu vẹo, vấp dúi dụi. Hỏi thì được biết, cháu có vấn đề về mắt, có nguy cơ bị mù", Trung tá Nguyên kể.

Trung tá Nguyên kể về lần hiếm hoi rơi nước mắt khi chứng kiến phút giây Vi Thiên Phú tìm lại thị lực sau ca phẫu thuật (Ảnh: Hoàng Lam).

Vị Trung tá nói tiếp: "Không hiểu sao cứ nhìn cậu bé, tôi lại nghĩ tới con trai mình ở nhà, cũng trạc tuổi nhau. Cháu còn nhỏ quá, nếu vì khó khăn mà phải sống trong cảnh mù lòa thì tội quá".

Anh Nguyên nói với chị gái để mình nghĩ cách. Thời điểm ấy, anh chưa định hình được mình có thể lo đủ kinh phí để mổ mắt cho Phú hay không, nhưng là người chiến sĩ Công an nhân dân và là người cha, anh nghĩ bản thân phải làm gì đó.

Tối, vị Trung tá trở về nhà, hướng dẫn con học bài nhưng hình ảnh về cậu bé người Thái ở bản nghèo xa xôi nhất xã cứ choán lấy tâm trí. Vợ anh đồng cảm sâu sắc với chồng, đồng ý sẽ trích một khoản tiết kiệm của gia đình, đồng thời lên kế hoạch tổ chức một giải bóng chuyền kêu gọi ủng hộ kinh phí mổ mắt cho Phú.

Sáng hôm sau, Trung tá Nguyên tổ chức hội ý với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Tất cả cán bộ nhất trí sẽ đồng hành cùng anh để tìm cơ hội ánh sáng cho công dân nhỏ tuổi trên địa bàn.

Lần rơi nước mắt hiếm hoi của Trung tá công an

Tình cờ, một người bạn của anh Nguyên, vốn là cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện biết đến hoàn cảnh của cháu Phú. "Trước mắt, ta đưa cháu xuống Vinh kiểm tra cụ thể. Nếu kinh phí vài ba chục triệu đồng, bên em và Công an xã sẽ lo cho cháu, còn cần nhiều hơn, chúng ta sẽ nghĩ cách", người bạn anh Nguyên nói.

Ngày 21/3, Trung tá Nguyên cùng bạn của mình và cô Hoa đưa Phú xuống thành phố, đến một bệnh viện chuyên khoa mắt để tìm cơ hội thấy ánh sáng cho cậu bé. Vượt qua sự e ngại ban đầu, Thiên Phú ngoan ngoãn thực hiện các bước kiểm tra của bác sĩ.

Sau 2 ca phẫu thuật, thị lực của Phú đã bình thường, giúp em có cơ hội học tập và sinh hoạt tốt hơn trước (Ảnh: Hoàng Lam).

Bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, người tham gia kiểm tra cho Thiên Phú thông tin: "Bệnh nhân bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, một mắt thị lực bằng 0, một mắt thị lực rất kém. Tầm nhìn của Phú chỉ chưa đến một mét, trong tình trạng thấy rất mờ. Nếu không được thay thủy tinh thể, cháu sẽ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, học tập, thậm chí có thể dẫn tới mù hoàn toàn".

Với các bác sĩ chuyên khoa mắt, những trường hợp như Phú không phải là hiếm nhưng thái độ của cậu bé cùng "đoàn hộ tống" đông đảo khiến họ chú ý. Biết hoàn cảnh của bệnh nhân, các bác sĩ báo cáo lãnh đạo bệnh viện. Đích thân giám đốc bệnh viện đã hội chẩn và trực tiếp phẫu thuật thay thủy tinh thể cho Phú.

"Giám đốc bệnh viện thông báo sẽ tài trợ toàn bộ chi phí gần 100 triệu đồng thay thủy tinh thể tốt nhất cho Phú, đảm bảo mắt cháu sẽ nhìn thấy bình thường và kéo dài thị lực đến 80 năm. Thực sự chúng tôi thấy nhẹ nhõm rất nhiều khi không còn áp lực về kinh phí cứu đôi mắt của cháu, vui hơn, là từ nay cháu có thể sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác", Trung tá Nguyên kể.

Trung tá Nguyên và cháu Thiên Phú (Ảnh: Ngọc Anh).

Cuộc phẫu thuật đầu tiên diễn ra ngay trong ngày, người nhà của bệnh nhân có thể theo dõi ca mổ qua màn hình lớn ở sảnh. Khoảnh khắc Phú được dẫn ra, nhào vào lòng mẹ, Trung tá Nguyên cũng đỏ hoe đôi mắt.

Người lính đã bao lần đối mặt sinh tử khi đấu tranh với tội phạm thừa nhận đó là lần hiếm hoi anh rơi nước mắt trước đông người, nhưng là giọt nước mắt của vui sướng, khi tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng đã lan tỏa, để tạo nên một phép màu cho cậu bé Vi Thiên Phú.

Anh liên tiếp đưa ra các yêu cầu để "đánh giá" thị lực của Phú. Mặc dù mới được thay thủy tinh thể 1 mắt, nhưng Phú đều hoàn thành "thử thách" của Trưởng Công an xã.

Ca phẫu thuật tiếp theo được thực hiện sau đó 1 ngày và thành công như dự kiến. Chỉ trong vòng 2 ngày, cuộc đời của Phú đã ngoặt sang một hướng khác, đầy màu sắc tươi vui. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào mẹ, vào cô giáo, vào chú công an rồi buột miệng khen "ai cũng trẻ" trong tiếng cười vỡ òa của mọi người.

Chị Hà Thị Thu không nén được nước mắt khi sau 10 năm kể từ khi chào đời, cậu con trai yêu quý có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. "Đến giờ, tôi vẫn ngỡ mình đang mơ. Phú nhận được quá nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người...", người mẹ xúc động chia sẻ.

Niềm vui của chị Hà Thị Thu khi con trai được phẫu thuật, có thể nhìn thấy như bao đứa trẻ khác (Ảnh: Hoàng Lam).

Phú được xuất viện trở về nhà với lời dặn dò kĩ lưỡng của bác sĩ để bảo vệ đôi mắt. Dù phải mang chiếc kính bảo hộ hơi vướng víu nhưng Phú rất vui và hợp tác trong việc uống thuốc, nhỏ dung dịch rửa, bảo vệ mắt.

Cứ vài bữa, Trung tá Nguyên hoặc các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Châu Khê lại vào bản Khe Nà thăm Phú, không quên mang theo thùng sữa, hộp bánh hay cuốn sách truyện làm quà cho em. Phú cũng đã quá quen thuộc với những người bác, người chú, người cô trong sắc phục công an. Cậu bé bẽn lẽn chia sẻ lớn lên, sẽ trở thành chiến sĩ công an.

"Bác sĩ khuyến cáo Phú phải hạn chế tiếp xúc với khói, bụi để bảo vệ mắt nhưng nhà cháu đang sử dụng bếp củi. Vài hôm nữa, chúng tôi sẽ đến nhà lắp tặng gia đình một bếp ga để thay thế bếp củi, đảm bảo môi trường an toàn nhất cho đôi mắt của Phú", Trung tá Nguyên chia sẻ.