Cụ ông đi xe đạp bị CSGT xử phạt vì có nồng độ cồn

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 17/3, tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám (đoạn đối diện Công viên Bách Thảo), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) kiểm tra, xử lý hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Tại đây, 6 cán bộ cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát các trường hợp lái xe máy, tài xế ô tô và cả người đạp xe đạp có biểu hiện nghi vấn trong khung giờ từ 12h tới 15h.

Cảnh sát dừng xe của ông C. để kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Trần Thanh).

Khoảng 12h45 cùng ngày, ông H.Đ.C. (76 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) đi ăn đám cưới ở quận Tây Hồ trở về, bị Tổ công tác Đội 2 dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông C. vi phạm ở mức 0,288mg/lít khí thở. Với vi phạm này, ông C. bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 350.000 đồng và tạm giữ chiếc xe đạp trong 7 ngày làm việc. Được biết ông C. đã uống khoảng 6-7 chén rượu trong tiệc cưới.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với ông C. (Ảnh: Trần Thanh).

"Tôi nhận thức được hành vi của mình là sai. Tôi cũng rất ủng hộ việc xử lý nghiêm nồng độ cồn. Tôi khuyên mọi người không nên vi phạm như tôi, đặc biệt không điều khiển xe máy, ô tô khi đã uống rượu bia", ông C. nói khi bị lập biên bản xử phạt.

Cảnh sát niêm phong chiếc xe đạp của ông C. (Ảnh: Trần Thanh).

Trong ca làm việc chiều 17/3, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã phát hiện, xử phạt 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn gồm một người lái xe máy và một người đi xe đạp.