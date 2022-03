Cụ ông 86 tuổi định nhảy cầu vì không muốn là gánh nặng cho con cháu

Trưa 10/3, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã ngăn cản thành công một cụ ông có ý định nhảy cầu Thuận Phước tự tử.

Trước đó, khoảng 10h50 cùng ngày, người đi đường thấy một cụ ông thân hình ốm yếu đi xe đạp lên cầu Thuận Phước rồi dừng xe lại, đến bên thành cầu nhón chân chuẩn bị trèo qua lan can cầu.

Thấy vậy, người dân vội vàng đến khuyên ngăn cụ và gọi điện cho Công an phường Thuận Phước.

Lực lượng Công an phường Thuận Phước khuyên ngăn cụ ông có ý định nhảy cầu tự tử (Ảnh: Khánh Hồng).

Nhận được tin báo, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thuận Phước lập tức có mặt tại hiện trường khuyên ngăn và đưa cụ về nhà.

Qua tìm hiểu, được biết, cụ ông tên N.N.K. (sinh năm 1936, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Công an phường Thuận Phước đưa ông cụ lên xe, chở về nhà (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo Công an phường Thuận Phước, ông K. thấy mình tuổi già, đau ốm, bệnh tật, không muốn làm phiền con cháu nên đã nghĩ quẩn. Rất may người dân đã phát hiện kịp thời và báo cho lực lượng công an địa phương.