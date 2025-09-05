CSGT phát tờ rơi, tuyên truyền về an toàn giao thông trong ngày khai giảng

Sáng 5/9, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên và 1,6 triệu thầy cô giáo cả nước dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026 thống nhất toàn quốc, gắn liền kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi nhất cho phụ huynh, học sinh đến trường dự lễ khai giảng, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đội CSGT địa bàn tăng cường lực lượng, phối hợp công an cơ sở nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phân luồng từ sớm, từ xa.

Trường THCS Khương Đình (phường Khương Đình, Hà Nội) rực rỡ cờ hoa trong ngày khai giảng năm học mới (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ghi nhận tại Trường THCS Khương Đình (phường Khương Đình) sáng 5/9, khu vực này có nhiều điểm trường, rất đông học sinh và phụ huynh đổ về cùng một thời điểm... nguy cơ xảy ra ùn ứ trong giờ cao điểm.

Trước tình hình trên, Đội CSGT đường bộ số 7 đã cắt cử cán bộ để phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện cá nhân đi vào các "điểm nóng" trong khung giờ cao điểm.

Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, trong sáng nay đơn vị này tập trung phân luồng, hướng dẫn phụ huynh, học sinh bảo đảm an toàn giao thông thông suốt; đồng thời kết hợp với việc tuyên truyền trực tiếp theo hình thức phát tờ rơi tại cổng trường nhằm tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là trong những ngày đầu năm học mới.

CSGT phát tờ rơi, tuyên truyền cho học sinh về việc chấp hành luật giao thông trong sáng 5/9 (Ảnh: Ngọc Tiến).

Đưa con đi khai giảng tại Trường THCS Khương Đình, phụ huynh Phạm Hương Ly (31 tuổi, trú tại phường Khương Đình) cho biết, mặc dù khu vực có nhiều điểm trường, rất đông học sinh và phụ huynh đổ về cùng một thời điểm nhưng lực lượng chức năng đã bảo đảm giao thông thông thoáng, an ninh trật tự được kiểm soát chặt chẽ.

Bà Đào Khánh Ly, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an phường, cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền luật giao thông cho học sinh trong buổi chào cờ đầu tuần.

Ngoài ra, phía nhà trường cũng hướng dẫn các em kỹ năng đi bộ, đi xe đạp an toàn, đặc biệt là khu vực cổng trường vào giờ tan học; phụ huynh được nhắc nhở đưa đón đúng nơi quy định để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn cho học sinh.

CSGT phân luồng giao thông trước các điểm trường trong ngày lễ khai giảng năm học mới (Ảnh: Ngọc Tiến).

Còn tại các điểm trường như THCS Trưng Vương, THPT Việt Đức, Trần Phú, Chu Văn An… các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp công an phường tổ chức điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phụ huynh và học sinh di chuyển an toàn. Cảnh sát cũng nhắc nhở, xử lý các trường hợp dừng đỗ không đúng quy định, bảo đảm giao thông ổn định.

Đại úy Phạm Hồng Bảo, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết đơn vị này đã triển khai đồng bộ phương án, tập trung bảo đảm an toàn tại các tuyến, nút giao trọng điểm, kịp thời điều tiết, nhắc nhở và xử lý vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đưa con em đến trường trong ngày khai giảng.

Song song với đó, lực lượng CSGT cũng phát tờ rơi, trực tiếp nhắc nhở phụ huynh, học sinh nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngay từ đầu năm học mới.

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) nhấn mạnh: “Việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cho học sinh ngay từ đầu năm học góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông, bảo vệ an toàn cho chính các em”.