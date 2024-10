CSGT Gia Lai xác định vị trí nhóm 9 phụ nữ dàn hàng ngang giữa đường

Ngày 9/10, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vị trí nhóm 9 phụ nữ dàn hàng ngang giữa đường quay clip, chụp hình là trên đường Hồ Chí Minh - tuyến tránh qua thành phố Pleiku, đoạn qua địa phận xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai.

Được biết, tuyến đường tránh thành phố Pleiku có dốc lớn, dọc hai bên đường là những đồi cà phê. Chính vì vậy, nhiều du khách hoặc người dân khi đi ngang thường dừng lại để chụp hình lưu niệm.

9 phụ nữ dàn hàng ngang trên tuyến đường dốc để chụp ảnh, quay clip (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, tuyến đường tránh này có phong cảnh đẹp, ít phương tiện qua lại.

Trước những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã tuyên truyền người dân cần đảm bảo an toàn giao thông khi dừng lại chụp ảnh lưu niệm.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip quay lại cảnh 9 phụ nữ mặc quần áo đủ màu sắc, nắm tay nhau dàn hàng ngang trên đường để quay clip, chụp ảnh. Kèm theo clip là thông tin cho rằng vụ việc xảy ra trên tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 7/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đoạn đường trong clip được quay tại tỉnh Gia Lai, do đó, đơn vị đã trao đổi với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai về vụ việc.