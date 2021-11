Dân trí Dự án cầu Móng Sến (Lào Cai) có tổng vốn đầu tư hơn 450 tỷ đồng đã hoàn thiện 90% tiến độ đề ra, cầu dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Công trường trên mây xây cầu cạn cao nhất Việt Nam bước vào giai đoạn cuối

Theo ghi nhận của phóng viên, cầu Móng Sến bắc qua dốc ba tầng quốc lộ 4D tuyến đường Lào Cai - Sapa hiện nay đã hoàn thành việc hợp long cầu. Đây là một gói thầu quan trọng trong dự án tuyến cao tốc BOT Lào Cai - Sapa có tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Cây cầu Móng Sến có trụ cao nhất tới hơn 70 m, dài khoảng 600 m, nối từ khu vực chân dốc lên đỉnh dốc ba tầng - một trong những đoạn đường khó đi, nguy hiểm nhất của cung đường đi từ TP Lào Cai - Thị xã Sapa.

Cầu Móng Sến (Lào Cai) hiện nay là cây cầu cạn có trụ cầu cao nhất Việt Nam, khoảng 83 m từ mặt cầu đến đáy thung lũng.

Các công nhân đang gấp rút thực hiện các công đoạn cuối cùng bao gồm kéo cáp, thảm nhựa mặt đường, xây lan can, lắp các thanh co giãn và hệ thống thoát nước.

"Hiện nay cầu Móng Sến đã đi vào giai đoạn cuối. Sau khi tiến hành hợp long cầu, chúng tôi sẽ tiến hành kéo cáp treo, thi công lan can, thảm nhựa mặt cầu và sơn vạch kẻ đường, lắp khe co giãn và các rãnh thoát nước mặt cầu. Đây là cây cầu công trình cấp đặc biệt, có trụ cầu cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Đơn vị thường xuyên giám sát công tác an toàn lao động, an toàn phòng dịch Covid-19 trên công trường", ông Hồ Quang Niên - đại diện đơn vị nhà thầu cho biết.

Hiện cầu Móng Sến đã đạt 90% tiến độ. Cầu đang đảm bảo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư là công ty BOT Lào Cai - Sapa.

Dự kiến đến ngày 31/12/2021, cầu Móng Sến sẽ hoàn thành 100% tiến độ, được đánh giá nghiệm thu trước khi bàn giao cho chủ đầu tư.

Được khởi công từ đầu tháng 2/2020, cầu Móng Sến sau khi hoàn thành có mặt cầu rộng 14 m, gồm bốn làn xe cơ giới. Cầu Móng Sến giúp rút ngắn khoảng cách so với việc phải đi trên dốc ba tầng là 2,5 km. Các phương tiện di chuyển qua cầu Móng Sến sẽ đảm bảo an toàn hơn và nhanh hơn khi đi lại giữa TP Lào Cai và Thị xã Sapa.

Nguyễn Bắc