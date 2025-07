Công an xã ở Quảng Ninh lội ruộng giúp dân cấy lúa vụ mùa

Cuối tháng 7, thời tiết diễn biến bất thường đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất vụ mùa của người dân xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh. Trước tình hình đó, lực lượng Công an xã Kỳ Thượng đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với dân quân, đoàn thể địa phương xuống đồng hỗ trợ bà con hoàn thành gieo cấy đúng khung thời vụ.

Từ ngày 23/7 đến nay, hơn 20 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kỳ Thượng đã tham gia cùng lực lượng an ninh cơ sở, đoàn viên thanh niên và dân quân giúp dân cấy lúa, dặm lúa, vận chuyển mạ, nạo vét mương thủy lợi, san gạt bờ vùng, bờ thửa tại các thôn Đồng Thầm, Làng Dạ, Khe Nháng…

Lực lượng Công an xã Kỳ Thượng giúp dân cấy lúa (Ảnh: Đ.X.).

Trong 5 ngày cao điểm, Công an xã Kỳ Thượng đã hỗ trợ gieo cấy hơn 4ha lúa cho 18 hộ dân gặp khó khăn, chủ yếu là người già neo đơn, gia đình chính sách, hộ nghèo và những gia đình không có lao động chính.

Song song với việc hỗ trợ sản xuất, lực lượng Công an xã Kỳ Thượng còn tuyên truyền, hướng dẫn hơn 100 lượt người dân các biện pháp phòng tránh mưa lũ, sạt lở đất, cảnh báo rủi ro khi lao động ngoài trời trong điều kiện thời tiết cực đoan. Đồng thời, vận động bà con tuân thủ quy trình canh tác an toàn, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ “tay lấm, chân bùn”, cùng người dân cấy lúa giữa đồng ruộng nắng mưa thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng công an ở cơ sở.

Hoạt động hỗ trợ này tiếp tục khẳng định vai trò của công an xã trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, thân thiện, tận tụy vì cuộc sống của nhân dân.