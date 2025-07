Quân đội và công an sát cánh cùng nhân dân trong cơn lũ lịch sử

Trận mưa lũ lịch sử kéo dài từ ngày 21 đến 23/7 khiến nhiều xã thuộc tỉnh Nghệ An bị tàn phá nặng nề. Lũ, lụt khiến hàng nghìn hộ dân trắng tay, hàng trăm hộ bị mất nhà cửa.

Nước lũ dâng nhanh, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong ảnh là công an các xã khu vực ngập lụt sơ tán người già đến nơi an toàn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An dầm mình trong nước lũ hỗ trợ người dân xã Con Cuông.

Lực lượng công an các xã đã "hóa giải" nhiều tình huống bất ngờ trong mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Trong ảnh là Công an xã Hữu Kiệm vượt lũ đưa sản phụ đến trạm y tế sinh con (ảnh trái) và Công an xã Anh Sơn hỗ trợ bé sơ sinh một ngày tuổi cùng bà và mẹ đến nơi sơ tán khi nhà ngập sâu.

Mưa lũ khiến nhiều địa phương bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Bộ Quốc phòng đã điều động 2 trực thăng vào Nghệ An vận chuyển khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân các xã bị cô lập.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 (bên phải) trao đổi với các kíp bay về phương án cứu trợ, đảm bảo không để người dân bị thiếu đói do mưa lũ, chia cắt.

Đoàn công tác Đồn Biên phòng Mỹ Lý và Công an xã Mỹ Lý men theo đường sông, đi bộ gần 2 ngày để tiếp cận người dân bản Cha Nga sau 3 ngày bị cô lập do cơn lũ quét lịch sử đêm 22/7.

Bộ Tư lệnh quân khu 4 đã huy động 6.000 lượt cán bộ, chiến sỹ thuộc nhiều đơn vị của quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cùng hàng nghìn dân quân địa phương giúp người dân dọn bùn đất khi nước lũ rút.

Lực lượng vũ trang đã có mặt các địa phương tâm lũ để giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Công an xã Mường Típ đi bộ cắt rừng suốt 5 tiếng để tiếp cận bản Ta Đo, nơi bị cô lập 3 ngày do mưa lũ. Lượng bùn đất khổng lồ tràn theo nước lũ dày hàng chục cm, gây hư hỏng nhà cửa, tài sản của nhân dân. Công an xã đã xắn tay, hỗ trợ cùng bà con dọn bùn lũ.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý và người dân đào bới lớp đất đá vùi lấp 1-2m để tìm tài sản cho người dân.

Đơn vị này cũng gánh chịu hậu quả nặng nề do cơn lũ quét lịch sử nhưng với tinh thần "tất cả vì nhân dân", bộ đội biên phòng nói chung, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thực sự đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân trước thiên tai.

Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) đã cử lực lượng quân y có mặt tại các xã tâm lũ để kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc cho người dân.

Bữa cơm vội của người lính trong những ngày sát cánh cùng nhân dân vượt thiên tai khắc nghiệt.

Ảnh: Hoàng Lam, Nguyễn Duy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An