Công an, quân đội căng sức giúp dân di dời tài sản, tránh lũ quét

Ngày 22/7, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 khiến nhiều xã miền núi của tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn, sạt lở và xuất hiện tình trạng lũ quét tại một số địa phương.

Khoảng 12h ngày 22/7, một cơn lũ quét đã xảy ra tại xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Dòng nước lũ đã cuốn trôi 3 nhà kiên cố của các hộ dân tại bản Nhôn Mai và bản Huồi Xá, 5 nhà dân khác có nguy cơ sạt lở cao. Cầu dân quân bản Nhôn Mai sập, bị cuốn trôi.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhôn Mai chốt chặn tại khu vực sạt lở, nguy hiểm trên địa bàn (Ảnh: Nguyễn Thưởng).

Mưa lũ cũng khiến tuyến quốc lộ 16 đoạn qua xã Nhôn Mai bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt.

Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, Chính trị viên trưởng Đồn biên phòng Nhôn Mai, cho biết đối phó với cơn bão số 3, đơn vị đã cắt cử lực lượng, sẵn sàng ứng trực để hỗ trợ người dân khi có sự cố xảy ra.

“Trưa 22/7, khi nước suối Khe Hỷ bắt đầu dâng cao, Đồn biên phòng Nhôn Mai đã cử 25 cán bộ, chiến sỹ đến từng bản, sơ tán người dân, hỗ trợ di dời tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; hỗ trợ UBND xã di dời tài liệu, tài sản tránh ngập nước.

Đồn biên phòng Nhôn Mai cấp nước uống, mì tôm hỗ trợ 65 nhân khẩu thuộc 19 hộ dân bản Xói Voi đang sơ tán tránh sạt lở núi. Đơn vị cũng cử 2 tổ công tác, túc trực tại các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân”, Trung tá Nguyễn Văn Thưởng thông tin.

Công an xã Nhôn Mai hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm (Ảnh: Lô Tài).

Mưa lũ cũng khiến trụ sở Công an xã Nhôn Mai bị ngập sâu, có điểm ngập gần 1m. Bên cạnh di dời tài sản, tài liệu đến nơi an toàn, đơn vị huy động 20 cán bộ, chiến sỹ đến từng bản để hỗ trợ người dân.

“Chiều 22/7, tình trạng sạt lở, chia cắt đang diễn ra ở các bản. Lực lượng công an, phối hợp chính quyền địa phương và dân quân xã đang hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản đến nơi an toàn, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, đồng thời tổ chức ứng trực, sẵn sàng ứng cứu người dân khi có sự cố xảy ra.

Tại các điểm nước rút, công an phối hợp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống”, Trung tá Lô Tú Tài, Trưởng Công an xã Nhôn Mai chia sẻ.

Mưa lũ, sạt lở, chia cắt cũng được ghi nhận tại xã miền núi Yên Hòa, tỉnh Nghệ An.

Theo ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, mưa lớn kéo dài khiến nước khe Chon dâng cao, ngập cầu tràn Văng Ống trên 1m, khiến 202 hộ dân bản Xốp Cốc và bản Tạt bị cô lập tạm thời.

Hơn 200 hộ dân xã Yên Hòa tạm thời bị cô lập do nước lũ dâng cao, cầu tràn ngập trên 1m (Ảnh: Đức Truyền).

“Từ chiều 21/7, xã đã họp ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão, cắt cử lực lượng canh gác 2 đầu tràn để hướng dẫn người dân đi lại. Đến sáng 22/7, khu vực này đã được lập chốt canh gác, người dân không được qua lại, trường hợp khẩn cấp như ốm đau sẽ có phương án cụ thể.

Chúng tôi cũng đã cử lực lượng công an, quân sự và đại diện chính quyền địa phương vào 2 bản này để sẵn sàng hỗ trợ người dân”, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa thông tin.

Đại úy Đặng Thái Lương, Trưởng Công an xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, cho biết do mưa lớn kéo dài kéo dài, đơn vị đã tham mưu UBND xã di dời 20 hộ dân/54 nhân khẩu thuộc bản Xốp Nặm, xã Tam Thái ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở núi. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở, ngập một số địa điểm.

Công an xã Tam Thái tổ chức ứng trực 100%, cắt cử lực lượng chốt chặn tại các vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn cho người dân. Đơn vị vận động các nguồn hỗ trợ, tổ chức nấu cơm, cấp phát mì tôm, nước sạch để người dân yên tâm tại nơi sơ tán.