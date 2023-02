Công an Việt Nam tiếp cận hiện trường có 100 người mắc kẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 14/2, Đoàn công tác Bộ Công an tham gia CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ đã di chuyển đến địa điểm mới, tiến hành khảo sát hiện trường để triển khai công tác CNCH với hy vọng tìm kiếm được sự sống trong đống đổ nát.

Quán triệt với các thành viên Đoàn công tác trước khi lên đường đến địa điểm mới thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và CNCH (C07 - Bộ Công an), Trưởng Đoàn công tác nhấn mạnh, sau 4 ngày công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn công tác Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng CNCH các nước cứu sống một người (17 tuổi), đưa 6 thi thể nạn nhân ra ngoài; trao 2 tấn hàng y tế hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và thăm hỏi người dân đang gặp khó khăn sau động đất kinh hoàng xảy ra ngày 6/2.

Lực lượng CNCH Bộ Công an triển khai các công việc để chuẩn bị tìm kiếm nạn nhân ở hiện trường mới (Ảnh: C07 cung cấp).

Với những thành tích đã đạt được, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng trong nước ghi nhận, đánh giá cao.

Lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị chức năng đề nghị các thành viên đoàn tiếp tục phát huy tinh thần sẵn sàng, quyết tâm cao, khẩn trương, nhanh chóng nhưng phải đảm bảo an toàn, thận trọng, tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của chỉ huy và lắng nghe tham vấn của đồng đội trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Được đơn vị điều phối phân công, Đoàn CNCH Bộ Công an đến tìm kiếm nạn nhân tại địa điểm mới là Tòa C, Chung cư Cinar Sitesi (gồm 3 tòa), số 66 đường Kemalpasa, quận Cumhuriyet, TP Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện trường này cách nơi đóng quân của đoàn khoảng 4km. Tại đây, Đoàn công tác Bộ Công an sẽ phối hợp cùng với Đoàn USAID Hoa Kỳ và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành công tác CNCH, tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng khảo sát tại hiện trường mới (Ảnh: C07 cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, dự báo trong các tòa nhà đổ nát nói trên có hơn 100 nạn nhân đang mắc kẹt. Các thành viên đoàn sẽ sử dụng thiết bị camera dò tìm, thiết bị đo bằng sóng radar để tìm kiếm tín hiệu sự sống trong đống đổ nát.

Theo thông tin ban đầu, dự báo trong các tòa nhà có đến hơn 100 nạn nhân đang mắc kẹt trong các đống đổ nát của 3 tòa chung cư Cinar Sitesi (Ảnh: C07 cung cấp).

Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về hậu cần, khí hậu khắc nghiệt, lạnh giá, phải ngủ trong lều bạt, không có nơi tắm rửa, vệ sinh... nhưng với tấm lòng "thương người như thể thương thân", các cán bộ, chiến sỹ thuộc Đoàn công tác Bộ Công an tham gia CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cố gắng, nỗ lực hết sức mình, chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát.