Công an Việt Nam tìm thấy 4 nạn nhân tại hiện trường mới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tối muộn 13/2, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07 - Bộ Công an) - cho biết, kết thúc ngày làm việc tại hiện trường mới, Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của Bộ Công an cùng lực lượng địa phương đã tìm thấy và đưa 4 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại đường 2801 SK, TP Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ).

Đoàn CNCH Bộ Công an triển khai công việc tìm kiếm tại hiện trường mới, đường 2801 SK, TP Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: C07 cung cấp).

Hôm nay (14/2), Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm theo điều phối của cơ quan chuyên môn Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện C07 cho biết thêm, tại hiện trường mới mà Đoàn CNCH Bộ Công an thực hiện công việc tìm kiếm các nạn nhân có nhiều yếu tố nguy hiểm, rất dễ bị đổ sập thứ cấp. Đội tìm kiếm của Việt Nam đã phối hợp với lực lượng địa phương sử dụng máy xúc để che chắn nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn trong quá trình tìm kiếm nạn nhân.

"Máy xúc đào bới đưa các tảng bê tông lớn ra ngoài, lực lượng của Việt Nam sẽ dùng thiết bị chuyên dụng cắt sắt giúp đẩy nhanh quá trình tìm kiếm. Đồng thời, CNCH của Bộ Công an còn dùng camera chuyên dụng luồn sâu vào các ngóc, ngách nhỏ để tìm kiếm nạn nhân", đại diện C07 cho biết.

Hiện trường tìm kiếm mới của Đoàn CNCH Bộ Công an (Ảnh: C07 cung cấp).

Như đã đưa tin, chiều 9/2, Bộ Công an đã cử 24 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ nhất để sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ (CNCH), tìm kiếm nạn nhân... giúp người dân bản địa khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất.

Khoảng 12h30 (giờ địa phương, tức 16h30 giờ Việt Nam) ngày 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an đã đến sân bay ở thành phố Adana của Thổ Nhĩ Kỳ và bắt đầu công việc CNCH tại đường 531, Adıyaman Merkez, TP Adıyaman (Thổ Nhĩ Kỳ) từ sáng 11/2.

Sau 3 ngày tìm kiếm (từ 11 - 13/2), Đoàn CNCH của Bộ Công an phối hợp với Đoàn CNCH của Pakistan và lực lượng địa phương giải cứu thành công một nạn nhân 17 tuổi (lúc đầu đoàn dự đoán khoảng 14 tuổi) trong đống đổ nát vào tối 11/2. Bước sang ngày 12/2, camera chuyên dụng của Đoàn CNCH Bộ Công an đã phát hiện ra 3 nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Ngay trong ngày 12/2, lực lượng CNCH của Việt Nam và Pakistan đã được 2 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sang ngày làm việc thứ 3 (13/2), do Đoàn CNCH của Bộ Công an có các thiết bị tìm kiếm chuyên dụng, có thể phát hiện vị trí các nạn nhân nằm sâu trong các đống đổ nát nên phía Thổ Nhĩ Kỳ đã phân công đoàn sang hiện trường mới (đường 2801 SK, TP Adiyaman) - nơi vẫn còn hi vọng về sự sống của các nạn nhân. Hiện trường cũ được bàn giao cho lực lượng tìm kiếm địa phương đảm nhận.

Kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại hiện trường mới, Đoàn CNCH của Bộ Công an cùng lực lượng địa phương đã tìm thấy và đưa 4 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Đến Thổ Nhĩ Kỳ lần này, ngoài việc hỗ trợ thực hiện CNCH, Công an Việt Nam còn trao tặng phía Thổ Nhĩ Kỳ 2 tấn hàng hóa y tế, gồm: Các loại thuốc cấp cứu, cơ số thuốc thiết yếu; vật tư y tế, lều trại dùng trong dã chiến; các phương tiện, hóa chất phòng chống dịch và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa.

Chiều 12/2, toàn bộ số hàng hóa y tế nói trên đã được trao cho Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD). Đại diện AFAD cho biết sẽ điều phối số hàng hóa này về các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế, nơi đang rất thiếu thuốc men cũng như các thiết bị y tế cấp cứu.