Công an trực chốt, cảnh sát 113 đến tận nhà đưa người dân đi cấp cứu

Dân trí Nghe người dân trình bày có người thân nghi đau ruột thừa cần phải đi cấp cứu, các chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ tại ngã 5 Bưu điện tỉnh Nghệ An đã cử người đến tận nơi, chở bệnh nhân đi viện.

Đại úy Hoàng Đình Lâm sử dụng ô tô cá nhân đến nhà đưa chị Lê Thị Thanh đi cấp cứu (Ảnh do anh Lê Thanh Hưng cung cấp).

Anh Lê Thanh Hưng (trú phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) cho biết, khoảng 10h sáng nay (25/8), chị Lê Thị Thanh (trú phường Hưng Dũng, chị gái anh Hưng) bị đau bụng, nghi viêm ruột thừa.

"Lúc này chỉ mình chị tôi và cháu nhỏ ở nhà, anh rể đang làm việc ở ngoài huyện Diễn Châu. Tôi trấn an chị chịu khó để nghĩ cách bởi thành phố đang thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19, việc di chuyển nội thành phải có nhiều giấy tờ, thủ tục", anh Hưng kể.

Đến khoảng 13h, chị gái anh Hưng đau bụng dữ dội. Trước tình thế này, anh Hưng đã đến phường Hưng Dũng đưa chị gái đến viện. Đến các chốt, anh Hưng trình bày lý do, lực lượng trực chốt kiểm tra kỹ thông tin và cho qua.

"Khi đến chốt chặn khu vực ngã 5 Bưu Điện tỉnh Nghệ An, nghe anh Hưng trình bày, ca trực chốt gồm tôi, Đại úy Lê Thị Ngọc Tú và Đại úy Hoàng Đình Lâm hội ý và quyết định cử Đại úy Lâm sử dụng ô tô cá nhân đến tận nhà đưa người bệnh đến viện", Thiếu tá Phan Mạnh Hùng - tổ trưởng tổ trực chốt cho hay.

Theo anh Lê Thế Hưng, nhờ sự giúp đỡ của ca trực chốt, chị gái anh được đưa đến bệnh viện vào 14h chiều nay.

"Hiện chị gái tôi đang được các bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe. Rất cảm ơn các đồng chí công an đã nhanh chóng và nhiệt tình hỗ trợ để đưa chị tôi đến bệnh viện kịp thời", anh Hưng nói.

Trước đó, tối 23/8, anh Trần Phán đăng tải dòng trạng thái lên trang Facebook cá nhân, cảm ơn sự giúp đỡ của công an đưa người thân đến viện kịp thời.

Anh Trần Phán chia sẻ thông tin về việc "cầu cứu" cảnh sát 113 khi người thân cần đến bệnh viện cấp cứu trong đêm và được hỗ trợ kịp thời.

Theo thông tin anh Trần Phán chia sẻ, người thân của anh trọ trên đường Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh, Nghệ An) bị đau, cần đến bệnh viện cấp cứu. Gọi xe cứu thương nhiều lần nhưng chưa thấy đến, cộng với việc đi qua nhiều chốt, chặn chống dịch trên đường đến bệnh viện nên sẽ rất mất nhiều thời gian, người đàn ông này quyết định gọi đến đầu số 113 của Công an tỉnh Nghệ An nhờ hỗ trợ.

Tổ trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 phường Trung Đô đưa cụ bà có tiền sử bệnh tim đến bệnh viện kịp thời.

"Gọi xong thì khoảng 5-10 phút các anh đã có mặt để dẫn đường cho mình đưa người bệnh đi viện kịp thời, đúng quy định an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi đi qua các chốt và đảm bảo được tính mạng cho người bệnh. Có thể nói đây là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát, quân đội đối với Nhân dân, khi Nhân dân gặp khó khăn cần giúp đỡ", anh Trần Phán viết.

Ngày 21/8, tổ công tác tại chốt phòng, chống dịch tại đường Dũng Quyết (phường Trung Đô, TP Vinh) phát hiện một người đàn ông đi xe máy, phía sau chở một bà cụ có biểu hiện ngất xỉu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nên tiếp cận nắm tính hình.

Khi biết bà cụ có tiền sử bệnh tim, ngay lập tức, hai thành viên của tổ công tác đã dùng xe ô tô riêng để đưa bà đến bệnh viện cấp cứu kịp thời trước khi quay lại chốt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Hoàng Lam