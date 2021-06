Công an Trà Vinh thông tin trường hợp thượng úy tử vong tại nhà riêng

Dân trí Ngày 26/6, Công an tỉnh Trà Vinh thông tin về trường hợp cán bộ công an tử vong tại nhà riêng do nhồi máu cơ tim.

Thông báo của Công an Trà Vinh. Theo Công an Trà Vinh, khoảng 6h ngày 25/6, người thân phát hiện Thượng úy L.T.Đ. (38 tuổi, cán bộ Phòng Hậu cần Công an tỉnh) tử vong tại phòng ngủ nhà riêng ở phường 7, TP Trà Vinh. Trước đó, ngày 18/6, Thượng úy Đ. được tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh. Sau khi tiêm, Thượng úy Đ. vẫn đi làm việc bình thường, chỉ có biểu hiện đau cơ, sốt khoảng 2 ngày sau tiêm, không có biểu hiện gì bất thường. Thượng úy Công an này cũng không có tiền sử bệnh lý gì. Kết quả xác định, nguyên nhân tử vong của Thượng úy Đ. là do nhồi máu cơ tim. Hiện, Thượng úy Đ. được gia đình đưa về huyện Duyên Hải an táng. Hoàng Tùng